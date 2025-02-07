Kış aylarında hastalıklardan korunma rehberi

Haber Merkezi

Kış ayları geldiğinde hasta olmak, biraz soğukta kaldıysak birkaç hafta öksürmek ya da burnumuzun akması son derece normal.

Ancak yinede önlem alarak, kış ayında ortaya çıkabilecek hastalıklara engel olabiliriz.

Salgın hastalıklardan korunmak için günlük hayatta alınabilecek temel tedbirler şunlardır:

HİJYEN TEDBİRLERİ

Ellerin sık sık yıkanması:

En az 20 saniye boyunca su ve sabun ile elleri yıkamalısınız. Sabun bulunamadığında el dezenfektanı kullanmalısınız.

Yüz, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmak:

Eller genellikle mikropları taşır ve bu bölgeler enfeksiyon kapma riskini artırır.

Solunum hijyenine dikkat etmek:

Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu dirsek içi veya mendille kapatmak. Kullanılan mendili hemen çöpe atmak.

MASKE VE SOSYAL MESAFE

Maske kullanımı:

Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takmak.

Sosyal mesafe:

Mümkünse insanlarla arada en az 1 metre mesafe bırakmak.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME

Dengeli beslenme:

Vitamin ve mineraller açısından zengin gıdalar tüketmek.

Düzenli uyku:

Yeterli ve kaliteli uyku almak (genellikle 7-8 saat).

Fiziksel aktivite:

Düzenli egzersiz yapmak.

Stres yönetimi:

Stresi azaltıcı aktivitelerle zihinsel ve fiziksel sağlığı desteklemek.

DİĞER ÖNLEMLER

Ortam havalandırması:

Kapalı alanları düzenli olarak havalandırmak.

Ortak eşya kullanımından kaçınmak:

Bardak, havlu gibi kişisel eşyaları paylaşmamak.

Yüzey temizliği:

Sık dokunulan yüzeyleri düzenli olarak temizlemek ve dezenfekte etmek.

Hastayken izolasyon:

Hastalık belirtileri varsa evde kalmak ve sağlık kuruluşuna danışmak.

Aşıların takip edilmesi:

Salgın hastalıklara karşı önerilen aşıları yaptırmak.