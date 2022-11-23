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    Kış aylarında tüketmeniz gereken 5 yiyecek

    Soğuk kış havaları vücudun enerji seviyelerinde, metabolizmada ve yemek tercihlerinde değişiklik yaşatır. Kış aylarında hastalıklardan korunmak için mutlaka bu yiyecekleri yemelisiniz.
    • 23.11.2022 - 17:00
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    Kış aylarında tüketmeniz gereken 5 yiyecek

    Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte beslenme şekillerinde değişiklikler olur, genellikle yağlı ve şekerli besin tüketimi artar.

    Soğuk havalarda kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilir ve fiziksel aktivite yoğunluğu azalır. Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin az olması nedeniyle vücutta istenmeyen değişiklikler meydana gelir. Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlayan kilo kontrolü, kış aylarında yerini ihmalkarlığa bırakır.

    Birçok insan kalın giysiler içerisinde kilolarını gizleyebileceklerini düşünerek sağlıklı beslenmekten uzaklaşır. Ancak kış aylarında sağlıklı beslenmek, sağlımızın korunması açısından oldukça önemlidir.

    İşte kış aylarında sizi hastalıklardan koruyacak ve ruhsal sağlığınızı iyileştirecek 5 yiyecek…

    1- Kök sebzeler

    Soğuk havalarda pancar, havuç ve şalgam gibi kök sebzeler tüketmekte fayda var. Kök sebzeler hastalıkları önlemeye yardımcı olacaktır.

    2- D vitamini içeren besinler

    D vitamini eksik yiyeceklerle beslenen kişilerin daha fazla kaygı ve depresyon yaşadığı belirtiliyor. Bu sebeple somon, yumurta sarısı, güçlendirilmiş tahıllar, süt ve kırmızı et tüketebilirsiniz.

    Kış aylarında tüketmeniz gereken 5 yiyecek #1

    3- Yulaf ezmesi

    Yulaf ezmesi, kış aylarında gerekli olan besinleri içerir. Çinko ve lif bakımından zengindir. Bu da bağışıklığınızı ve kalp sağlığınızı iyileştirir.

    4- Çorba

    Kış aylarında tavuk suyu, sebze suyu ya da çok fazla sebze içeren çorba tariflerini deneyin. Çorba kışın mükemmel yemek çeşididir.

    Kış aylarında tüketmeniz gereken 5 yiyecek #2

    5- Brokoli ve karnabahar

    Bu sebzeler kış hastalıklarına karşı en iyi savunmanız olabilir. Brokoli ve karnabahar C vitamini bakımından yüksektir. Dondurulmuş brokoli ve karnabahar da aynı derecede besleyicidir.

    Kış aylarında tüketmeniz gereken 5 yiyecek #3


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