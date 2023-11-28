Kış hastalıkları, geçmeyen öksürük... Baş etmek için bu yöntemi deneyin! Mevsim değişikliği ile birlikte artış yaşanan hastalıkların başında öksürük geliyor. Her yaş grubunda sıkça görülen inatçı öksürüğün çaresi mümkün. İşte o yöntemler...

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Kış mevsiminin etkisi altına girildi.

Aşırı soğuklar hastalıkları da beraberinde getiriyor.

Grip, yüksek ateş ve öksürükler de bu hastalıkların başında yer alıyor.

Hemen her yerde şiddetli öksüren vatandaşları görmek mümkün. Çocuk, genç ve yaşlıların geçmeyen öksürüğü ise korkuya neden oluyor.

Solunum yolları hastalıklarına dikkat!

Peki geçmeyen öksürük neyin habercisi olabilir bir bakalım...

Genel olarak normal karşılanan refleks, inatçı olması durumunda uzun sürebiliyor.

Bu durum ise solunum yolları hastalıklarına işaret edebilir.

Alerjen maddeler, balgam, sigara kullanımı bu durumu oldukça tetikleyen nedenler arasında yer alıyor.

İnatçı öksürüğe ne iyi gelir?

- Bol bol su tüketmek ve boğazı nemli tutmak.

- Yüksek yastık kullanmak.

- Karbonatlı ve tuzlu su ile gün aşırı gargara yapmak.

- Klimalı ve sigara kullanılan alanlardan uzak durmak.

- Deterjan gibi alerjenler kullanmamak.

- Bitki çayları ve zencefil tüketmek.

- Deniz suyu spreyleri kullanmak.