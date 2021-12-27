Kış salatanızı çeşitlendirecek 5 süper besin

Vücudun kendisini ısıtabilmesi için daha çok çalışması gerektiği kış aylarında, özellikle daha yağlı şeyler yemek istenebilir. Bu noktada sağlıklı salatalar en büyük yardımcınız olabilir.

Soğuk havaların başlamasıyla vücudumuz ısı enerjisi sağlamak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında doğal olarak ısınmak ve diyete daha fazla yağ eklemek isteriz.

Kışın, kalori alımındaki artış nedeniyle insanlar aşırı kilo alabilir ve fiziksel aktivite azalır; temiz havada yürümek gibi aktiviteler en aza iner. Bu nedenle dengeleme gerektirir.

Bu noktada salatalar en büüyk yardımcınız olabilir. Ancak kışın, diyetimiz çeşitlilikten yoksundur. Daha az sebze ve yeşillik vardır ve tadı yaz aylarında olduğu kadar çekici değildir.

İşte doğru beslenme yolundan ayrılmamak için yemeklerinize ve salatalarınıza lezzet katacak, çeşitlendirecek malzemeler:

SUSAM

Susam tohumları, en basit yemeği bile bir mutfak şaheserine dönüştürebilen gizli içeriklerdir. Akşam yemeğinize doyurucu ve sağlıklı bir katkı için yeşillikler ve zeytinyağı içeren bir salataya ekleyin. Susam et pişirmek için de kullanılabilir, tahıllar ve hatta yoğurtla da iyi gider.

Bu tohumların lezzet verici özelliklerinin yanı sıra sağlık açısından da faydaları vardır. Susam A, B, C, E vitaminleri, bol miktarda kalsiyum ve ayrıca kolesterol seviyelerini düşüren antioksidan sesamin içerir.

Özellikle vejetaryen tarzında besleniyorsanız, susam tohumları çok iyi miktarda bitkisel protein içerdiği için beslenmenizden eksik etmeyin.

ÇAM FISTIĞI

Küçük, yağlı ve lezzet açısından zengin çam fıstıkları, bir salatanın veya herhangi bir sebze yemeğinin lezzetini tamamlayabilir. Çam fıstığı etle iyi gider, balık yemekleri için harikadır ve hatta kek tariflerinde de kullanılabilir.

Çam fıstığı yüksek kalorili bir besinddir, bu nedenle aşırı tüketilmemelidir. Az bir miktarı bile vücuda potasyum, magnezyum, B1, B2, E vitaminleri ve amino asitler sağlayacaktır.

Çam fıstığında bulunan büyük miktarda diyet lifi, bağırsak fonksiyonunu normalleştirmeye yardımcı olur.

BİTKİSEL YAĞLAR

Özellikle zeytin ve ayçiçek yağı kış diyetinde en iyi iki yardımcınız olabilir. Zeytinyağı, sağlıklı beslenmenin temelidir, ayçiçek yağı ise zeytinyağı yokluğunda özellikle salatalar için kullanılabilir.

Ancak son zamanlarda bu iki yağ dışında alternatifler de ortaya çıktı. Keten tohumu, kabak çekirdeği ve hatta egzotik argan yağı sadece salatalar için değil, çeşitli yemekler için de kullanılmaya başlandı.

Her yağın kendine has aroması ve faydaları vardır. Bu nedenle, bilinçsizce satın alınmamalı ve kullanılmamalıdır. Keten tohumu yağı belirgin bir acılığa sahiptir. Sağlıklı bir ürünün tadını yumuşatmak için ayçiçek yağı gibi başka bir yağ ile karıştırılır. Kabak çekirdeği yağının tadı iyidir, ancak rengi biraz korkutucu olabilir. Argan yağı, cevizimsi bir tada sahiptir.

Vitaminlerin, antioksidanların ve yağ asitlerinin ısıl işlemden hoşlanmadığını hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, özellikle salatalara bir bitkisel yağ eklemek ve hiçbir durumda kızartma için kullanmamak daha iyidir.

DENİZ YOSUNU

Özellikle Japon mutfağında deniz yosunu, en çok kullanılan ürünlerdendir. Kurutulmuş meyveler, sebzeler ve etler için baharat olarak, salamura şeklinde ayrı bir atıştırmalık olarak kullanılırlar. Deniz yosunu, salatalar için harikadır. Özellikle haşlanmış yumurta ile karıştırılabilir ve doyurucu bir kahvaltı ve hızlı bir salata için biraz susam tohumu ve bitkisel yağ ile yenilebilir.

Kısacası, deniz yosununu nasıl pişirirseniz pişirin, sağlıklı ve lezzetlidirler ve bu arada sağlıklı bir tuz ikamesi olabilirler. A, B, C, E, K vitaminleri, beta karoten, iyot, potasyum ve demir içerir içeren deniz yosunu, sağlığa faydaları olan ve denenmesi gereken bir üründür.

KURU MEYVELER

Salatalar ve kuru meyveler lezzetli ve sağlıklı bir kombinasyondur. Salatalara yeni bir lezzet vermek için kuru kızılcık, mango, kuru kayısı veya kuru üzüm kullanabilirsiniz. Bunların tümü, salataya doğal bir tatlılık ve taze tatlar katar.

Kuru meyveler hem sebze hem de meyve salatalarında, tavuk ve hindi yemeklerinde, güveçlerde ve hatta pilavda dahi lezzet vericidir. Bu arada, mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdırlar. Örneğin 28 gr kuru kayısı günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 20'sini ve 2 gr lif içerir. Ve kuru üzüm, sinir sistemi üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan çok miktarda B vitaminleri içerir.

Ancak faydalarının en üst seviyede alınabilmesi için satın alınan kuru meyvelerin şeker veya şeker şurubu eklenmeden yapıldığından emin olun. Bu özellikle kızılcık için geçerlidir. Her şeyde olduğu gibi kuru meyve de ölçülü tüketilmelidir.