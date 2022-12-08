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    Kışın acı yanı: Soğuk ısırığı nedir, belirtileri nelerdir? Soğuk ısırması tedavisi

    Havaların soğumasıyla birlikte vücutta alerjik reaksiyonların ortaya çıktığına rastlayabilirsiniz. Peki soğuk ısırığı nedir? Soğuk ısırması nasıl olur? Nasıl geçer? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 09:40
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    Kışın acı yanı: Soğuk ısırığı nedir, belirtileri nelerdir? Soğuk ısırması tedavisi

    Kış ayları geldi çattı, havalar soğuk yüzünü göstermeye başladı.

    Dışarı çıktığınızda bir süre sonra kaşınma, yanma ve benzeri rahatsızlıklar hissediyorsanız, soğuk hassasiyetiniz olabilir.

    Bu noktada uzun süre soğuk havaya maruz kalınmasıyla görülen "soğuk ısırığı"ndan da söz etmek mümkündür.

    Peki soğuk ısırığı nedir? Soğuk ısırması nasıl geçer? Soğuk ısırığı nasıl anlaşılır? İşte tüm detaylar...

    Soğuk ısırığı ve belirtileri

    Halk arasında soğuk ısırması olarak bilinen Frostbite sıfır derecenin altına inmiş sıcaklıklarda el ve ayak parmakları, kulak ve vücudun çeşitli bölgelerinde yaşanır.

    Parmak uçları bir anda beyazlamaya ve hissizleşmeye başlar. Hissizleşen ve beyazlayan bölge soğuk havaya maruz kalmaya devam ederse deride kırmızı kabarcıklar meydana gelir.

    Ellerde su toplaması ve yanık görüntüsü olabilir. Yanma, kızarıklık, şişlik, kuruluk hissiyatı en çok doktora başvuru nedenleri arasındadır.

    Kışın acı yanı: Soğuk ısırığı nedir, belirtileri nelerdir? Soğuk ısırması tedavisi #1

    Nasıl geçer

    Korunmak için eller, yüz ve kulak çevresi nemli tutulmalı; eldiven ve şapka gibi soğuktan koruyucu kıyafetler tercih edilmelidir.

    Tedavi esnasında, cildin soğuk ile teması kesilmelidir. Ilık su ile ıslatma yapılabilir. Ilık su uygulamalarının yanı sıra battaniyenin altına girmek ve bölgeyi sıcakta tutmakta da fayda vardır.


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