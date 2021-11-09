Kışın nostaljik tadı: Bozanın 8 mucizevi yararı

Soğuk kış akşamlarında dışardan gelen bir ses: Bozaaa... Geleneksel içecek olan boza, muhteşem faydalarıyla yüzyıllardır tüketiliyor. Peki bozanın faydalarını incelediniz mi? Sizler için sıraladık...

Türk tarihinin en eski içeceklerinden birisi olan boza, Orta Asya, Osmanlı ve Balkan coğrafyasında halen beğeniyle tüketilen bir lezzettir.

Havalar soğur soğumaz bozaları yüklenen satıcılar, sokak sokaka gezerek evlere seslenir. Hem nostajlik hem de binbir faydası olan boza, öksürükten kemik sağlığına, stresten bağışıklığa kadar birçok soruna şifa oluyor.

Peki boza nedir ve ne işe yarar? İşte bozanın bilinmeyen faydaları...

BOZA NEDİR

Boza bilinen en eski Türk içeceklerinden biridir. Kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve havaların soğumasıyla birlikte "Boza nedir, tarifi nasıl yapılır? Bozanın içeriğinde neler var, faydası ne?" soruların yanıtları merak konusu oldu.

Darı irmiği, şeker ve su kullanılarak mayalandırma yolu ile hazırlanır. Beyaz-kremsi bir görünüşlü, hem ekşi hem tatlı tadı olan fermente bir içecektir.

BOZANIN FAYDALARI

1.Kuru öksürük: Boza içerdiği bol miktardaki A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığıyla savaşır. Özellikle çocuklarda bronşların rahatlamasına, balgam çıkarmanın kolaylaşmasına yardımcı olur, böylece solunum yollarını rahatlatır.

2.Anne sütünü arttırır: Anne adayları ve yeni anneler için de adeta bir iksir boza. Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde anne sütünü artırma özelliği bulunan boza yeni doğan bebeği de olumlu şekilde etkiler. Anne sütünden bebeğe aktarılan mineral ve vitaminler bebeğin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.

3.Sindirime yardımcı olur, hazmı kolaylaştırır: Bozanın içerdiği asitler zararsız asitlerdir. Bu asitler de midedeki asit seviyesini sağlıklı bir seviyede tutar, dengesini sağlar. Böylelikle hazmı da kolaylaştıran boza midenin yorulmasını engelleyip bağırsakları temizler.

4.Kanser hastalıklarında: Boza vücut direncinin artması için gerekli olan vitamin, mineral ve bol miktarda antioksidanı barındırdığından bünyenin savunma sistemini geliştirir ve böylelikle kanserle mücadelede önemli rol oynar.

5.Kemik sağlığını korur: Bozanın vitaminler açısından zengin olduğundan bahsettik. İşte boza bu vitaminler sayesinde özellikle gelişmekte olan çocukların kemik yapılarını güçlendirme yetisine sahip.

6.Enerji verir: Bozanın içerdiği bol miktarda B vitamini vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi veriyor ve yorgunluğa yenik düşmenizi engelliyor. Özellikle sporcuların bu sebeple bolca boza tükettiği biliniyor.

7.Stres: Bozanın içindeki B vitamini sadece fiziksel değil ayrıca zihinsel yorgunluk için de birebir. Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı özelliği olan, yorulmuş ve yıpranmış sinirleri onaran bozayı içtikten sonra pamuk kadar yumuşak olabilirsiniz.

8.Cilt ve saç sağlığında: İçerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller sayesinde boza cilt ve saç sağlığı için de oldukça faydalı. Kuru ciltlerin nemlenmesini sağlar, dökülmeleri önler, cildi yumuşatır, cilde sağlıklı, mat ve parlak bir görünüş kazandırır.