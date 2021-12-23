Kışın soğuk duş almanın vücudunuza en iyi 5 etkisi

Söylediğimiz çılgınca gelebilir ama kışın soğuk suyla banyo yapmanın vücudunuza birçok yönden fayda sağladığını biliyor muydunuz?

İlk düşünceniz şu olmalı: Kışın kim bu kadar sık ​​banyo yapar? Ancak mevsimden bağımsız olarak, özellikle Kovid-19 varyantları tarafından ele geçirilmiş bir dünyadayken banyo yapmak mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir.

İyi bir kişisel hijyen sağlamak için banyo yapmak şarttır. Kas gerginliğini azalttığı, kan dolaşımını hızlandırdığı, bağışıklığı güçlendirdiği, vücuttaki toksinleri attığı ve stresi azalttığı söyleniyor. Ayrıca kışın soğuk suyla banyo yapmak sıcak sudan daha faydalıdır. Bunu yapmak, bir dizi sorunu başarılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. İşte, kışın soğuk suyla banyo yapmanın şaşırtıcı faydaları;

1. KAN DOLAŞIMINI ARTIRIR

Soğuk duşlar, sizi sıcak tutmak için kanın organlarınıza hareket etmesine izin verir. Sıcak bir duştan bahsetmişken, kanın cilt yüzeyine doğru hareket etmesine neden olarak soğuk duşun etkisini tersine çevirir. Soğuk suyla banyo yapmak, atardamarları güçlendirmede ve kan basıncını düşürmede yardımcı olabilir. Böylece hayatınız boyunca zinde ve iyi kalabileceksiniz.

2. CİLDİNİZ CE SAÇINIZ İÇİN HARİKADIR

Soğuk günlerde sıcak suyla banyo yapmak cildi kurutarak ciltte tahrişe ve kızarıklıklara neden olabilir. Kişi kepek sorunlarından bile muzdarip olabilir. Soğuk bir duş, tırnak etlerini ve gözenekleri sıkılaştırarak tıkanmalarını önler. Ayrıca, ciltteki ve kafa derisindeki gözenekleri kapatabilir ve kirin içeri girmesini önleyebilir. Bu nedenle, doğal yağlar ciltten sıyrılmaz.

3. BAĞIŞIKLIĞI ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR

Soğuk suyla banyo yaparsanız, daha yüksek beyaz kan hücresi yüzdesi ve yüksek metabolizma hızı olacaktır. Bunun nedeni, vücudun soğuk bir duş sırasında kendini ısıtmaya çalışması ve bu süreçte beyaz kan hücrelerini serbest bırakma eğiliminde olması ve kişinin bağışıklık sistemini harekete geçirmesidir.

4. KAS İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

Soğuk duş, kişinin kas ağrılarının üstesinden gelmesine yardımcı olacaktır. Kış soğuk havalarda soğuk-sıcak değişimden dolayı daha gerginleşen kaslar, bu sayede rahatlayacaktır. Hasar görülen dokuları ise onarma konusunda oldukça iyidir.

5. DEPRESYONLA BAŞ ETMEYİ SAĞLAR

Soğuk su olumlu bir etkiye sahiptir ve kişinin ruh halini iyileştirir. Böylece banyodan çıktıktan sonra kendinizi çok daha rahatlamış hissedeceksiniz. Özellikle modunuz düşük olduğunda soğuk duş almak yenilenmenizi sağlar.