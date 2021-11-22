Çocuk sahibi olmak isteyen ve bunun için uğraşan çiftlerin, yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı besinler kısırlık yaparken bazı besinler ise kısırlığa iyi geliyor.

Anne-baba olmak isteyen ve bunun için uğraş veren çiftlerin, bazı konularda dikkat etmesi gerekiyor.

Özellikle yediğimiz besinlerin bazıları kısırlığa yol açabiliyor ve anne-baba olma konusunda çiftleri olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle anne olmak isteyen kadınların yediklerine ve içtiklerine her zamankinden daha fazla özen göstermesi gerekli.

Aynı şekilde yine baba olmak isteyen erkeklerin sigaradan, stresten ve bazı besinlerden uzak durması gerekiyor.

Kısırlığa neden olan besinler kadar kısırlığı iyileştiren ve önleyen birbirinden faydalı yiyecekler bulunuyor.

Bu besinleri tedarik etmek ve tüketmek oldukça önemli ancak doktor tavsiyesini ihmal etmemek gerekiyor.

Peki, Hangi yiyecekler kısırlığa iyi olur? İşte kısırlığa iyi gelen yiyeceklerin listesi...

KISIRLIĞI ÖNLEYEN YİYECEKLERİN LİSTESİ

Biiter çikolata

Muz

Ispanak

Keçiboynuzu

Antioksidanlardan zengin meyve ve sebzeler

Balık özellikle soğuk deniz balıkları

Süt ve süt ürünleri

Karnitin içeren buğday ve buğday ürünleri

Brokoli ve karnabahar

Susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar

Kuzu eti başta olmak üzere kırmızı et ve et ürünleri

Ceviz

Nar

Isırgan otu

Maca kökü

Sarımsak

Tarçın

Yeşil kivi

Erik suyu ve kuru erik

Armut

Et suyu

Zeytinyağı

İncir

Yukarıda yer alan besinleri tüketmek, kısırlığa büyük oranda iyi gelecek ve önleyecektir.

Hamile kaldıktan sonra yine kadınların, sağlıklı ve düzenli beslenmesi oldukça önemlidir.

Stres, sigara, alkol gibi bebeği olumsuz etkileyecek tüketimlerinden ve durumlardan kaçınmak gerekiyor.