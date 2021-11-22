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- Kısırlığa iyi gelen yiyeceklerin listesi
Kısırlığa iyi gelen yiyeceklerin listesi
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 15:23
- Güncelleme : 22.11.2021 - 15:26
Anne-baba olmak isteyen ve bunun için uğraş veren çiftlerin, bazı konularda dikkat etmesi gerekiyor.
Özellikle yediğimiz besinlerin bazıları kısırlığa yol açabiliyor ve anne-baba olma konusunda çiftleri olumsuz etkiliyor.
Bu nedenle anne olmak isteyen kadınların yediklerine ve içtiklerine her zamankinden daha fazla özen göstermesi gerekli.
Aynı şekilde yine baba olmak isteyen erkeklerin sigaradan, stresten ve bazı besinlerden uzak durması gerekiyor.
Kısırlığa neden olan besinler kadar kısırlığı iyileştiren ve önleyen birbirinden faydalı yiyecekler bulunuyor.
Bu besinleri tedarik etmek ve tüketmek oldukça önemli ancak doktor tavsiyesini ihmal etmemek gerekiyor.
Peki, Hangi yiyecekler kısırlığa iyi olur? İşte kısırlığa iyi gelen yiyeceklerin listesi...
KISIRLIĞI ÖNLEYEN YİYECEKLERİN LİSTESİ
- Biiter çikolata
- Muz
- Ispanak
- Keçiboynuzu
- Antioksidanlardan zengin meyve ve sebzeler
- Balık özellikle soğuk deniz balıkları
- Süt ve süt ürünleri
- Karnitin içeren buğday ve buğday ürünleri
- Brokoli ve karnabahar
- Susam, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar
- Kuzu eti başta olmak üzere kırmızı et ve et ürünleri
- Ceviz
- Nar
- Isırgan otu
- Maca kökü
- Sarımsak
- Tarçın
- Yeşil kivi
- Erik suyu ve kuru erik
- Armut
- Et suyu
- Zeytinyağı
- İncir
Yukarıda yer alan besinleri tüketmek, kısırlığa büyük oranda iyi gelecek ve önleyecektir.
Hamile kaldıktan sonra yine kadınların, sağlıklı ve düzenli beslenmesi oldukça önemlidir.
Stres, sigara, alkol gibi bebeği olumsuz etkileyecek tüketimlerinden ve durumlardan kaçınmak gerekiyor.
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