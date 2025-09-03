Kıyafetlerinizi, mobilyalarınızı kontrol edin: Bu kumaşlar hasta ediyor

Kumaşları yalnızca estetik değil sağlık açısından da değerlendirin...

Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kumaşlar, kıyafetlerden yatak örtülerine, perdelerden mobilya döşemelerine kadar her yerde karşımıza çıkıyor.

Ancak tercih edilen kumaşların sağlık üzerindeki etkisi çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Sentetik liflerden üretilen ya da yoğun kimyasal işlemlerden geçen kumaşlar, cildin nefes almasını engelleyerek terlemeyi artırabiliyor ve uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

DOĞAL VE ORGANİK LİFLER DAHA GÜVENLİ

Tahriş, alerjik reaksiyon, baş ağrısı, bağışıklık zayıflaması ve hatta kanserojen risklere kadar uzanan etkiler, kumaş seçimini sadece konfor değil sağlık açısından da önemli hale getiriyor.

Doğal ve organik lifler ise bu noktada daha güvenli bir alternatif sunuyor.

SENTETİK KUMAŞLARIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Polyester, naylon ve akrilik gibi petrokimyasal kökenli kumaşlar, teri emmediği için ciltte nem birikimine yol açabiliyor. Bu durum tahriş, kızarıklık ve mantar oluşumunu kolaylaştırıyor.

Özellikle polyester, ciltte kaşıntı ve rahatsızlık yaratabiliyor.

Naylon, uzun süreli kullanımda alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor.

Akrilik ise üretiminde kullanılan maddeler nedeniyle baş ağrısı ve baş dönmesine sebep olabiliyor.

KİMYASAL İŞLEM GÖRMÜŞ KUMAŞLAR

Yalnızca sentetik kumaşlar değil, doğal lifler de üretim aşamasında yoğun kimyasallara maruz kalabiliyor.

Kırışıklık önleyici veya leke tutmaz özellik kazandırmak için kullanılan formaldehit, ciltte tahriş ve alerjiye yol açabiliyor.

Ayrıca bazı tekstil boyaları da alerjiye neden olabiliyor ve riskli türleri kanserojen etki gösterebiliyor.

Pamuk gibi doğal liflerin tarımında kullanılan pestisitler de kumaş yüzeyinde kalıntı bırakabiliyor.