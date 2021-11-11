Kızamık, yeniden küresel tehdide dönüştü

CDC, milyonlarca bebeğin kızamık hastalığıyla karşı karşıya kaldığı duruma dikkat çekti. İlk doz aşının, salgın nedeniyle yaptırılamadığı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 22 milyondan fazla bebeğin kızamık aşıları yaptırılamadı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kızamığın yeniden tehdit olarak ortaya çıktığı konusunda uyarıda bulundu.

"KIZAMIK SALGINI VAKALARI EKSİK BİLDİRİLDİ"

Kızamık, bilinen en bulaşıcı virüslerden biri ve çoğu küçük çocuklar olmak üzere yılda 60 binden fazla insanın ölümüne yol açıyor.

CDC, yaptığı açıklamada, 2017-2019 arasında küresel bir canlanmanın ardından bildirilen kızamık vakalarının 2020'de düşüşe geçtiğini söyledi. Açıklamanın devamında, "Ancak 2020'deki büyük ve yıkıcı kızamık salgınları, kızamık bulaşının yeterince bildirilmediğini gösteriyor." denildi.

"22 MİLYONDAN FAZLA BEBEK İLK DOZ AŞISINI KAÇIRDI"

Milyonlarca çocuğun, koronavirüs salgını nedeniyle aşı yaptıramadığı belirtilerek, "22 milyondan fazla bebek ilk doz kızamık aşısını kaçırdı. Bu sayı 2019'dakinden 3 milyon fazla ve son 20 yılın en büyük yıllık artışı." ifadesi kullanıldı.

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"

CNN International'ın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Kate O'Brien, ortaya çıkan tabloyu "fırtına öncesi sessizlik" şeklinde nitelendirdi.

Öte yandan CDC ve DSÖ, pandeminin rutin çocuk aşı programlarına zarar verdiği konusunda uyarılarda bulunuyor.