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KKTC ile ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ imzalandı

KKTC ile ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ imzalandı

KKTC ve Türkiye arasında sağlık alanında imzalanan anlaşma ile tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olan iki uyruklu kişiler, mecburi hizmetlerini KKTC'de de yapabilecek.