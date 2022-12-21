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    KKTC ile ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ imzalandı

    KKTC ve Türkiye arasında sağlık alanında imzalanan anlaşma ile tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olan iki uyruklu kişiler, mecburi hizmetlerini KKTC'de de yapabilecek.
    • 21.12.2022 - 11:40
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    KKTC ile ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ imzalandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’nın imzalandığını duyurdu.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın iki ülkenin Bakanlıkları arasında yapıldığını belirtti.

    “Mecburi hizmet KKTC'de de hayata geçirebilecekler”

    Anlaşmaya KKTC adına Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın imza attığını ifade eden Koca, “Bu anlaşma ile çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC'de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

    KKTC ile ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ imzalandı #1


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