KOAH nedir, hastaları hangi tedavi yöntemi rahatlatır

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, KOAH hastalığına ilişkin bilgiler verdi. Kocatürk, hastalığın önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu vurguladı.

Kalıcı solunum şikayetlerine neden olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır.

Kalp ve damar hastalıkları ve kanserden sonra en yaygın üçüncü ölüm nedenlerinden biri olan KOAH’ın görülme sıklığı da gün geçtikçe artmaktadır.

16 Kasım Dünya KOAH günü dolayısı ile açıklamalarda bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Celalettin Kocatürk, hastalığın ülkemizde görülme sıklığının yüzde 20 olduğunu söyledi.

En sık sebeplerin ise; sigara dumanı, toz ve kimyasallar, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları olduğunu belirtti.

Sık görülen belirtiler

En sık görülen belirtiler arasında öksürük, balgam, nefes darlığı olduğunu belirten Prof. Dr. Kocatürk, hastalığı başlıca 2 tipi olduğunu belirtti.

“En önemli tedavi, sigara ve tütün ürünlerinin bırakılması”

Bu belirtilerin ise amfizem tipi ve kronik bronşit tip olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kocatürk, “Tanı için göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yapılan muayene ve solunum testine ihtiyaç vardır. En önemli tedavi maruziyetin önlenmesi, sigara ve tütün ürünlerinin bırakılması, verilen ilaçların düzenli kullanılması ve fiziksel egzersiz yapılmasıdır. Enfeksiyonların önlenmesi için korunma ve aşılanmaya özen göstermek gereklidir. KOAH farkındalığının artması için hepimize görev düşmektedir.” dedi.