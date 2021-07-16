Koenzim Q10'un sağlığa faydaları

Enerji üretiminden bağışıklık sisteminin işleyişine kadar vücutta birçok fonksiyona katılan Koenzim Q10'un sağlığa faydalarını ve en iyi Koenzim Q10 kaynaklarını derledik.

Koenzim Q10 (CoQ10), doğal olarak vücudumuzda üretilen bir moleküldür ve özellikle yaşamsal fonksiyonların geliştirilmesi için gereken enerjiyi üretmede önemli bir rol oynar.

Yaşamın ilk 25 yılında insan vücudunda CoQ10 seviyeleri yükselir, ancak yaşlanma, kronik stres, statinler gibi bazı ilaçların kullanımı ve sigara içmek gibi durumlar, onu en çok etkileyen karaciğer, kalp veya böbrekler gibi dokulardaki varlığını kademeli olarak azaltır.

CoQ10, vücudun üretmesinin haricinde gıda yoluyla da elde edilebilir. Kırmızı et, hindi, tavuk, sakatat etleri, sardalya, alabalık, ton balığı, hamsi, ıspanak, brokoli, karnabahar, havuç, portakal, çilek, fıstık, ceviz, fındık, keten tohumu, buğday ve çavdar değişken miktarlarda CoQ10 içerir. Bu besinlerin dengeli bir diyetle tüketilmesi ile vücuttaki CoQ10 seviyelerini artırmak için takviyelere gerek kalmaz.

KOENZİM Q10'UN SAĞLIĞA FAYDALARI

Latince ubique'den gelen ve vücudun tüm hücrelerinde bulunduğu için 'her yerde' anlamına gelen bir terim olan ubiquinone olarak da bilinen Koenzim Q10'un, çeşitli çalışmalarla belgelenmiş birçok sağlık yararı vardır.

Yaşlanmayı yavaşlatır

CoQ10, ileri yaştaki insanlarda hücresel oksidatif stres seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Araştırmalara göre, Akdeniz diyetini CoQ10 ile desteklemek yaşlanma sürecini geciktirmeye yardımcı olan bir antioksidan etkiye sahiptir.

Kalp yetmezliğini tedavi etmeye yardımcı olur

Kalp yetmezliği genellikle koroner arter hastalığı veya yüksek tansiyon gibi diğer kalp rahatsızlıklarının bir sonucudur ve bu problemler kalbi, kasılması, gevşemesi veya düzenli olarak kan pompalayamaması noktasına kadar etkilediğinde ortaya çıkar. Kalp yetmezliği olan 420 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, iki yıl boyunca CoQ10 tedavisinin semptomları iyileştirdiği ve kalp problemlerinden ölme riskini azalttığı görülmüştür.

Doğurganlığı artırabilir

Kadınlar için doğurganlık yaşla birlikte azalır. İleri yaşlarda, CoQ10 üretimi yavaşlar ve vücudu yumurtaları oksidatif hasardan korumada daha az etkili hale getirir. Bir araştırmaya göre CoQ10, yaşa bağlı bu düşüşe yardımcı olur ve hatta tersine çevirebilir. Benzer şekilde, erkek spermi oksidatif hasarın etkilerine karşı hassastır. Birkaç çalışma, CoQ10'un antioksidan korumayı artırarak sperm kalitesini, aktivitesini ve konsantrasyonunu iyileştirebileceği sonucuna varmıştır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'ne (NIH) göre CoQ10'un, bağışıklık sistemini uyardığı ve bazı kemoterapi ilaçlarının neden olduğu hasardan kalbi korumak yeteneğine sahip olduğu gösterilmiştir.

Spor performansını artırabilir

CoQ10, özellikle hareketsiz insanlarda egzersiz performansını geliştirebilir. Araştırmalarda, CoQ10 ve egzersizin karşılıklı olarak birbirlerini etkilediği gözlemlenmiştir. CoQ10, fiziksel egzersiz performansını etkilerken, fiziksel egzersiz uygulamaları da CoQ10 üretimini artırıyor. Bu da spordan sonra iyileşmeye yardımcı olabilir.

Karaciğer yağlanmasına karşı mücadele edebilir

Belçika'da hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, CoQ10'un karaciğerde biriken yağları yok etmeye ve bunları enerji olarak kullanmaya yardımcı olduğunu buldu. Ayrıca hücresel metabolizmayı artırarak obez kişilerde sık görülen bir sağlık sorunu olan karaciğer yağlanmasını önlediği gözlemlendi.

Beyni korur

Mitokondri, beyin hücrelerinin ana enerji jeneratörleridir. Mitokondriyal fonksiyon yaşla birlikte azalma gösterir. Mitokondrinin performans kaybı, beyin hücresi ölümüne ve Alzheimer veya Parkinson gibi hastalıklara yol açabilir. Ne yazık ki, beyin, yüksek yağ asidi içeriği ve yüksek oksijen ihtiyacı nedeniyle oksidatif hasara karşı çok hassastır. Bu oksidatif hasar, hafızayı, bilişi ve fiziksel işlevleri etkileyebilecek zararlı bileşiklerin üretimini artırır. Bir araştırmaya göre CoQ10, Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilen bu zararlı bileşikleri azaltabilir.

Kolesterol seviyelerini dengeleyebilir

2018'de tümü tip 2 diyabetli 80 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, CoQ10'un etkilerini inceledi. 12 hafta boyunca 36 katılımcıya günde 100 mg CoQ10 verilirken, diğer 44 kadına plasebo verildi. Araştırma, besini alan grupta insülin direnci, ferritin, toplam kolesterol ve LDL kolesterolünde bir azalma olduğunu, HDL kolesterolün ise önemli ölçüde arttığını tespit etti. Ek olarak, CoQ10 alan grupta kandaki trigliserit seviyesinin de düştüğü görüldü.

EKSİKLİK BELİRTİLERİ

Olası bir Koenzim Q10 eksikliğini analiz etmek, hala daha fazla çalışma ve bilimsel kanıt gerektiren bir şeydir. Bununla birlikte, genel olarak semptomların enerji eksikliği ile ilişkili olduğunu bilinmektedir. Sorun şu ki, bu semptomlar Koenzim Q10'dan bağımsız olarak diğer eksiklikleri ve hastalıkları da gösterebilir, bu nedenle tüm olasılıkları değerlendirmek için bir doktora görünmeniz gerekir.

Vücut tarafından Koenzim Q10 üretiminin azalmasına neden olabilecek faktörler arasında statin kullanımı, amino asit tirozin veya fenilalanin (Q10'un öncüleri olan) eksikliği, B6 vitamini eksikliği ve CoQ10 sentezinde yer alan proteinlerdeki genetik mutasyonlar yer alır.

Günlük önerilen koenzim Q10 miktarı ile ilgili çok az bilimsel çalışma vardır ve şimdiye kadar genel endikasyonlar, belirli tıbbi talepler için 30 ila 400 mg arasında değişen günlük dozlardır. Bununla birlikte, ideal olan bir beslenme uzmanından tavsiye almaktır.