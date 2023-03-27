Kolajenin babası: Paça suyunun faydaları Vücutta kolajen eksikliği, dayanılmaz eklem ağrılarıyla sonuçlanıyor. Özellikle dizlerde esneklik ve sıvı kaybı, yürümeyi bile işkenceye dönüştürüyor. İşte en doğal kolajen kaynağı paça suyunun mucize faydaları...

İnsan vücudunda şüphesiz ki her vitamin ve mineral önemlidir. Her birinin yokluğu, başka rahatsızlıklara davetiye çıkarır. İşte yokluğu sancılı olanlardan birisi de kolajen olsa gerek...

Yunanca'da tutkal anlamına gelen “kolla“ sözcüğünden gelir. Çünkü bir tutkal gibi dokuları bir arada tutmayı sağlar.

Tam anlamıyla tepeden tırnağa; Saç dipleri, cilt, tırnaklar, göz, damarlar ve eklem sağlığı için birebir olan kolajen, yaş ilerledikçe vücutta azalıyor.

Hemen hemen her organın en önemli yapı taşı olan bir protein çeşidi olan kolajen, takviye olarak alınmalıdır. Bu noktada en doğal kolajeni arayanlar, "paça suyu" ile karşılaşmaktadır.

Kelle paça ve ayak parça çorbası herkesin damak tadına hitap etmez ancak sağlığına fayda sağlar. Özellikle kolajen bakımından...

Peki, paça suyunun faydaları nelerdir? İşte doğal kolajen deposu olan paça suyunun etkileri...

Kolajen açısından paça suyu

Özellikle çocukların kemik gelişiminde inanılmaz destekleyici olan paça suyu, düzenli olarak tüketilmelidir.

Kolajen içeriği sayesinde eklemlerin esnekliğini korumayı desteklerken, kıkırdak yapısını da korumayı sağlar.

Paça suyu denilince yüzler ekşise de, dizlerinden dert yananlar için birebirdir. Aynı zamanda vücut kırıkları veya ameliyatlardan sonra iyileşme sürecine de fayda sağlar.

Kıkırdağı onaran paça suyu, ilerleyen yaşlarda diz ağrılarının yaşanmasını engeller.