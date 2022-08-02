Kolesterolünüz yüksekse uzak durmanız gereken 7 yiyecek

Kanınızdaki kötü kolesterol düzeyi yüksekse nasıl yemeniz gerektiği ve hangi gıdaları tüketmemeniz gerektiği hayati derecede önem taşır. İşte yüksek kolesterolde uzak durulması gereken 7 yiyecek.

Kolesterol vücut için gerekli bir yağdır. Hücre zarları, sindirimi kolaylaştıran safra tuzları ve hatta libidoyu etkileyenler de dahil olmak üzere hormon üretme süreci gibi birçok görevi vardır.

Yüksek kolesterol koroner arter hastalığı, kalp krizi ve felç için ana risk faktörlerinden biridir. Kan kolesterol seviyeniz ne kadar yüksekse, koroner arter hastalığı riskiniz de o kadar yüksek olur.

Kolesterol kanda bulunur. İki ana kan kolesterolü türü vardır: Yüksek yoğunluklu olan HDL ve düşük yoğunluklu olan LDL.

LDL kolesterole dikkat edilmeli

LDL kolesterol kötü kolesteroldür. Kanda çok fazla miktarda bulunursa, atardamar duvarlarında plaklar ve yağ birikintileri oluşturabilir ve kanın kalbe ve beyne dolaşımını engelleyebilir.

HDL kolesterol ise iyidir, çünkü vücuttan fazla kolesterolü atmaya yardımcı olur. Kolesterol, vücut tarafından doğal olarak üretilen, ancak miktarı beslenmeye bağlı olarak artabilen bir yağdır.

Yüksek kolesterolde uzak durmanız gereken 7 yiyecek

Kolesterol düzeyi, laboratuvarda yapılacak bir kan testi ile belirlenir. Sonuç, LDL ve HDL kolesterol seviyelerini gösterir. Toplam kolesterol seviyesi 2 g/L'nin altında olmalıdır. 0,4 g/L'nin üzerinde HDL kolesterol seviyesi ve 1,6 g/L'nin altında LDL kolesterol seviyesi olmalıdır.

Özellikle izlenmesi gereken LDL seviyesidir, çünkü yüksek bir LDL kolesterol seviyesi, koroner kalp hastalığına yakalanma riskini artırır. LDL kolesterol seviyesi önerilen seviyelerin üzerinde olduğunda, sağlığa zararlı etkilerinden kaçınmak için beslenme düzeni değiştirilmelidir.

Bu kapsamda uzak durulması gereken yiyecekler vardır. İşte yüksek kolesterol durumunda uzak durulması gereken 7 yiyecek:

Şarküteri ürünleri

Pastırma, salam veya sosis gibi işlenmiş, yağlı ürünlerden tamamen kaçınılmalıdır. Hepsi doymuş yağ, kolesterol ve tuz bakımından yüksektir ve ayrıca tansiyonu yükseltebilirler. Bunlar yerine, işlenmemiş yağsız etleri tercih etmek daha iyidir.

Hindistan cevizi yağı

Bu yağ doymuş yağ asitleri açısından zengindir. Özel olarak bazı günlerde tüketilebilir ancak günlük olarak zeytinyağı tercih edilmesi önerilir.

Alkol

Alkol tüketimi kandaki trigliserit düzeyini artırır. Kolesterolden farklı olan bu yağlar, kolesterol ile ilişkili olduğunda tehlikesi 10 kat artan kalp ve damar hastalıklarının gelişme riskini artırır.

Kırmızı et

Haftada 500 gr kırmızı eti aşmamak ve kümes hayvanları veya yağlı balık gibi yağsız et tüketimini tercih etmek tavsiye edilir.

Sakatatlar

Beyin, karaciğer ve böbrekler gibi bazı sakatatlarda kolesterol çok yüksektir. Bu nedenle tüketimleri sınırlandırılmalıdır.

Hamur işleri

Hamur işleri genellikle doymuş yağ bakımından zengindir. Kolesterol seviyenizi yükseltmemeleri için tam tahıllardan yapılan unları tercih edin. Lif bakımından beyazdan daha zengindir. Ve margarini bağlayıcı olan ve yumuşaklık sağlayan sebze veya elma püresi veya muzla değiştirin.

Kızarmış gıdalar

Yiyecekleri kızartmak için kullanılan yağ, pişirdikten sonra kolesterol içeriğini büyük ölçüde artırır. Kızartmalardan mümkün olduğunca kaçının ve fırında pişirmeyi tercih edin.