Bazı yiyecekler, bilişsel yetenekleri ve zihin açıklığını artırır ve gün boyunca odaklanmaya yardımcı olurlar. İşte beyin aktivitesini iyileştiren ve odaklanmayı artıran en iyi 10 yiyecek.

Beynin düzgün çalışabilmesi için çok fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Günlük kalori alımının yaklaşık yüzde 20'sini tüketir. Bütün gün odaklanmanın mucizevi bir tedavisi yok. Ancak bazı ipuçları ve özellikle de bazı besinlerin tüketilmesi odaklanmaya yardımcı olur.

Odaklanmak için öncelikle çeşitli rahatsızlıkları ortadan kaldırmanız gerekir. Örneğin açsanız, karnınız ağrıyorsa veya enerjiniz yoksa odaklanmanız zor olacaktır. Bunun için besin içeriği yoğun ve açlığı bastıran bazı yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

İşte konsantrasyonu artıran 10 yiyecek.

Yağlı balıklar

Konsantrasyonu artırmak ve beyin hücrelerini yenilemek için gereken yağları sağlamak için haftada en az 2 kez yağlı balık yenilmesi tavsiye edilir. Uskumru, somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar beyin hücrelerinin korunması için gerekli olan zengin omega 3 kaynaklarıdır.

Çikolata

Çikolatanın kalori değeri yüksektir. Ancak, beyin glikozla çalışır. Çikolaya ayrıca beyni etkili bir şekilde uyaran ve konsantrasyonu artıran teofilin ve teobromin açısından da zengindir. Kakao içeriği ne kadar yüksekse, çikolata konsantrasyonu o kadar fazla artırır. Kakao içeriği en az yüzde 70 olan bitter çikolataları tercih edin.

Baklagiller

Beynin çalışması için her zaman şekere, yani glikoza ihtiyacı vardır. Glikozu depolama yeteneği olmadığı için düzenli olarak beyne sağlanmalıdır. Mercimek, kuru fasulye ve bezelye gibi baklagiller beyni beslemeye ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olan karmaşık şekerler açısından çok zengindir. Ayrıca iyi miktarda protein içerirler.

Bal

Stres ve yorgunluğa karşı faydalı etkisiyle bilinen bal, konsantrasyonu da artırır. Potasyum, magnezyum veya bakır gibi elementlerin yanı sıra çeşitli mineraller açısından da zengindir. İçerdiği antioksidanlar ve B ve C vitaminleri sayesinde konsantrasyonu artıran bir zindelik hissi sağlar.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Beyni güçlendirmek için pazı, ıspanak, su teresi, lahana, biberiye ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi tavsiye edilir. Bu sebzeler, dendrit adı verilen nöronların uçlarını büyüten ve koruyan B9 vitamini bakımından zengindir. Bu sebzeler ayrıca beyindeki kan dolaşımını iyileştiren, dikkat ve hafızayı uyarma etkisine sahip olan yüksek bir flavonoid oranına da sahiptir.

Kırmızı meyveler

Beyin çok fazla enerji tüketir ve hücrelerine zarar verme riski olan büyük miktarda serbest radikal serbest bırakır. Bu nedenle çilek, ahududu, böğürtlen, kuş üzümü ve kızılcık gibi kırmızı meyveler gibi antioksidanlar açısından zengin gıdaların tüketilmesi çok önemlidir. Bu meyveler beyindeki kan dolaşımını iyileştirir ve beyin aktivitesini uyarır.

Yumurta

Yumurtalar, hafıza için önemli asetilkolini üretmek için gerekli bir element olan B vitamini açısından çok zengindir. Yumurtalar hafızayı uyarır ve konsantrasyonu geliştirir. Yumurtalar ayrıca beyin hücrelerinin zarını oluşturan iki element olan fosfolipidler ve lesitin içerir.

Avokado

E vitamini açısından çok zengin olan avokado, zekayı artırır ve beyni korur. E vitamini, büyük miktarda antioksidan üretirken beynin yağ dokularını yaşlanmanın etkilerine karşı etkili bir şekilde korur.

Bitkisel yağlar

Yağlar, beynin düzgün çalışması için gereklidir, ancak tüm yağlar değil. Omega 3 ve E vitamini bakımından zengin bitkisel yağlar tercih edilmelidir. Bunlar, serbest radikalleri etkisiz hale getirerek beyni korurlar. Kolza yağı, zeytinyağı ve ceviz yağı gibi sağlıklı yağlar tüketin.

Tam tahıllar

Kompleks karbonhidratlar, B vitaminleri, demir ve çinkoyla dolu olan tam tahıllar, beyin için gerekli birçok besine sahiptir. Ancak paketli ürünlere ve hamur işlerine dikkat edin. Hafızanın bir numaralı düşmanı olan doymuş yağlarla doludurlar.