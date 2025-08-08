Kontakt lens kullanıyorsanız bu 6 kuralı uygulayın: Hayat kurtarıyor

Lens kullanırken hijyen kurallarına ve talimatlarına uyulmaması, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor...

Kontakt lensler, gözlük kullanımına alternatif olarak sunduğu rahatlık ve estetik avantajlar sayesinde dünya genelinde yaygın şekilde kullanılıyor. Fakat yanlış kullanım alışkanlıkları veya yetersiz bakım, göz enfeksiyonlarından kornea tahrişine, hatta kalıcı görme problemlerine kadar uzanan ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor.

Uzmanlar, lens kullanıcılarının yalnızca lens bakımına değil, aynı zamanda göz sağlığını koruyacak düzenli kontroller ve sağlıklı alışkanlıklara da özen göstermeleri gerektiğini belirtiyor.

LENS KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL KURALLAR

1. HİJYEN KURALLARINA TİTİZLİKLE UYULMALI

Lens takmadan ve çıkarmadan önce eller mutlaka sabun ve su ile yıkanmalı, tüy bırakmayan temiz bir havluyla kurulanmalı.

Lens kabı her gün temizlenmeli, en geç birkaç ayda bir yenisiyle değiştirilmesi öneriliyor.

2. KULLANIM SÜRESİNE UYGUN HAREKET EDİLMELİ

Günlük, haftalık veya aylık lensler, önerilen kullanım süresi sonunda mutlaka yenilenmeli.

Geceleri lensle uyumaktan kaçınılmalı; gece kullanımına uygun lensler dışındaki modellerle uyumak göz sağlığına zarar verebiliyor.

3. DOĞRU SOLÜSYON KULLANILMALI

Lens temizliği için yalnızca göz doktorunun önerdiği lens solüsyonları tercih edilmeli.

Musluk suyu, şişe suyu veya tükürük gibi hijyenik olmayan sıvılar kesinlikle kullanılmamalı.

4. GÖZLERDE RAHATSIZLIK HİSSİ OLURSA KULLANIM BIRAKILMALI

Kızarıklık, yanma, batma veya ağrı gibi belirtiler ortaya çıktığında lens çıkarılmalı ve vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurulmalı.

5. DÜZENLİ GÖZ KONTROLLERİ YAPILMALI

En az yılda bir kez göz muayenesi yapılmalı, lensin göz yapısına uygunluğu kontrol edilmeli.

6. LENS İLE SU TEMASINDAN KAÇINILMALI

Yüzme, duş veya sauna gibi suyla temasın olduğu durumlarda lensler çıkarılmalı.

Su, lens yüzeyine mikroorganizma bulaştırarak enfeksiyon riskini artırıyor.