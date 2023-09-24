Konya'da karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Karnından 4,5 kilogramlık kitle çıktı

AA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde hastaneye karın ağrısı şikayetiyle bir kadın geldi. Kadının muayenesinde, karnında kitle olduğu tespit edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan hastanın karnından, 4,5 kilogram ağırlığında kitle alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, yaptığı açıklamada, operasyonun 5 saat sürdüğünü söyledi.

"Karın içini doldurduğunu tespit ettik"

Hastanın karnında 6 aylık hamile büyüklüğünde şişliğinin olduğunu aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, şu ifadeleri kullandı:

Ultrasonda yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde miyom kitlesinin rahim arkasında oluştuğunu, bunun da karın içini doldurduğunu tespit ettik. Detaylı bir inceleme başlattık. MR ve rahim içi biyopsi işlemlerini tamamladık.



Bu tür kitlelerin kötü huylu olabileceğini düşünüp yumurtalık ve rahimle beraber çıkarılmasına karar verdik. Herhangi bir organa zarar vermeden cerrahi operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık.