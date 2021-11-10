Köpeğinizin hasta olabileceğinin 10 sinyali

Konuşamasalar da ne çok şey anlatıyorlar... İşte köpeğinizin "ben hastayım" demek istediğini gösteren 10 belirti.

Sadık dostunuzun hasta olup olmadığını anlamak hayati öneme sahiptir. Hasta evcil hayvanlarımız kelimelerle söyleyemediklerini, fiziksel semptomlar ve davranış değişiklikleri ile gösterirler. Bu noktada bilinçli sahipler, duruma erken müdahale sağlayarak hayat kurtarıcı olabilir.

En yaygın hastalıkların belirtilerinin farkında olmak, evcil hayvanınızın bu hastalıklardan etkilenme riskini azaltmaya yardımcı olmanın bir yoludur.

Peki ama köpeğin hasta olduğunu nasıl anlarız? Evcil hayvanınızı veterinere götürmeniz gerektiği anlamına gelen uyarı işaretlerini sıraladık.

YEME ALIŞKANLIĞINDA GARİPLİK

Köpekler ve kediler, ateş, ağrı veya stres gibi birçok nedenden dolayı yemek yemeyi bırakırlar. Özellikle 24 saatten uzun sürerse, iştahın azalması veya olmaması, hayvanınızı veterinere götürmek için bir neden olabilir.

Köpeğinizin her gün ne kadar su içtiğini bilmek de önemlidir. Normalden daha fazla su içen bir köpek, böbrek hastalığı veya diyabet geliştiriyor olabilir.

KÖTÜ NEFES KOKUSU

Nefesin kötü kokması genelde sindirim ve ağız sağlığı ile ilgilidir. Köpeğinizin nefesi kokuyorsa, ilk önce çürüme ya da bir hastalık riskine karşı, diş ve diş etlerini kontrol etmeniz iyi olacaktır. Tabi ki bunu sizin yerinize veterinerinizde yapabilir.

SALYA

Köpeklerin ağzının içinde herhangi bir nedenle oluşan yaralar, aftlar aşırı salya akıntısının en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir.

Köpeklerin böcekleri ve arıları ağızları ile yakalamaya çalışması nedeniyle dillerinden ve ağız içlerinden sokulmaları beraberinde aşırı salya akıntısını getiriyor.

Özellikle de aniden ortaya çıkan aşırı salya akıntılarında zehirlenme olasılığını göz ardı etmemek gerekir.

ENERJİ DÜŞÜKLÜĞÜ

Uyuşuk bir köpek, oyun oynamaya, yürüyüşe çıkmaya veya genellikle keyif aldığı aktivitelere katılmaya ilgisiz olabilir. Normal yorgunluk veya ağrılı kaslar bazen yüksek sıcaklıklardan kaynaklanabilir, ancak semptomlar iki günden fazla sürerse bir veteriner görmelisiniz.

ÖKSÜRME, HAPŞIRMA, HIRILTI

Köpeğinizin öksürmesinin basitten karmaşığa doğru birçok nedeni vardır. Bazı öksürük nöbetleri yabancı madde dışarı atıldıktan sonra kendiliğinden geçerken büyük bir kısmı da veteriner tedavisi gerektirir. Köpeğinizin öksürmesiyle ilgili endişeleriniz varsa, veteriner hekiminize başvurmalısınız.

Geçmeyen öksürük, hırıltı ve hapşırıklar Kennel Cough hastalığı, enfeksiyon, yabancı cisim, kalp sorunları gibi ciddi hastalıklara işaret ediyor. olabilir.

AŞIRI KAŞINTI

Pireler, keneler, uyuz akarları ve kulak akarları, ciltte veya kulak çevresinde saç dökülmesi ve kaşıntının yaygın nedenleridir.

Ancak saç dökülmesi veya kaşıntılı cilt, endokrin problemlerinden, stafil enfeksiyonlarından, mantar veya maya enfeksiyonlarından ve bir dizi başka nedenden de kaynaklanabilir.

CİLTTE TAHRİŞ VE DÖKÜNTÜ

Kuru ve kaşıntılı deri, köpeğinizin çevresel alerjilerin neden olduğu daha büyük bir sorun yaşadığını gösteren birçok semptomdan sadece biridir. Bazı nadir durumlarda, bunlar köpeklerde gıda alerjisinin belirtileri de olabilir.

Köpeğiniz belirli bir alerjene tepki olarak bu türden anormal reaksiyonlar yaşadığında, kaşınmasına neden olan bir rahatsızlık hissedebilir. Ne yazık ki bu, genellikle sadece deriyi daha fazla tahriş eder ve rahatsızlıklarını daha da artırır.

GÖZLERDE KIRMIZILIK

Bulutlu veya kırmızı gözler, şaşılık veya köpeğinizin gözlerinden aşırı akıntı bir enfeksiyon veya yaralanmayı gösterebilir. Gözleri etkileyen hastalıklar hızla ilerleyebilir ve körlüğe neden olabilir. Erken teşhis, tedavi sürecinde hayatidir.

DIŞKI KALİTESİ

Bir köpeğin dışkısı, genel sağlıklarının iyi bir göstergesidir. Sağlıklı bir köpeğin küçük, sağlam, nemli dışkıları olacaktır. Kuru, sert dışkı, sağlık sorunlarının, diyet sorunlarının veya dehidrasyonun bir işareti olabilir.

YÜRÜME ZORLUĞU

Köpeğiniz yere sürtüyor veya arkasını sürüklüyorsa solucanlar, tıkanmış veya enfekte anal bezler, idrar yolu enfeksiyonu veya ishal olabilir.

Sertlik, topallık, tek ayak üzerinde ağırlık taşıyamama veya yerden kalkma sorunu yaşayan evcil hayvanlarda kalça veya omurga artriti, disk hastalığı, yırtılmış bağlar veya kalça displazisi olabilir. Lyme hastalığı gibi kene kaynaklı hastalıklar da artrite neden olabilir.

KUSMA

Kediler ve köpekler ara sıra, genellikle ciddi bir şekilde hasta olmadan kusarlar. Ancak uzmanlara göre, özellikle günde birkaç kez kusan, uyuşuk davranan ve iştahı olmayan bir evcil hayvan bir veterinerin dikkatine ihtiyaç duyar.

Kusma, mide-bağırsak hastalıkları veya kancalı kurtlar, yuvarlak kurtlar, kırbaçlı kurtlar veya giardia içeren parazit enfeksiyonları da dahil olmak üzere diğer birçok nedenden kaynaklanabilir.