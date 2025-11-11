Koreliler bu yüzden saçına mayonez sürüyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Kore, uzun yıllardır cilt ve saç bakımında dünyada adından söz ettiriyor.

Doğal içeriklere dayalı güzellik ritüelleriyle tanınan Koreli kadınlar, şimdi de mayonez maskesi sayesinde yeniden gündemde.

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bu bakım yöntemi, şaşırtıcı derecede basit ama etkili.

Mayonezin içinde bulunan yumurta, sirke ve doğal yağlar, saç tellerini derinlemesine besleyerek onarıyor. Bu sayede mat ve yıpranmış saçlar, kısa sürede daha parlak, güçlü ve canlı bir görünüme kavuşuyor.

Koreli kadınların rutinine dahil ettiği bu karışım, özellikle kuru ve işlem görmüş saçlar için doğal bir kurtarıcı olarak öne çıkıyor.

KULLANIMI:

2 yemek kaşığı mayonezi temiz ve kuru saça sürün.

Saçınızı streç filmle sarıp 20-30 dakika bekletin.

Ardından ılık su ve şampuanla durulayın.

Düzenli kullanımda saçın daha parlak, yumuşak ve güçlü hale geldiği belirtiliyor.