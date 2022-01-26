Korona sonrası sesi kısılanlara: Meyan kökü çayı

Koronavirüs nedeniyle boğaz ağrısı, öksürük ve enfeksiyon yaşayanlarda ses kısıklığı görülüyor. Meyan kökü ise bitkisel tedavi arayanların ilk başvurduğu şifalardan.

Koronavirüs semptomları her geçen gün değişmekle birlikte kişiden kişiye göre de farklılık gösterebiliyor.

Kimisi hafif ağrılarla atlatırken, kimileri nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı, boğaz enfeksiyonları gibi belirtileri daha yoğun yaşıyor.

Son dönemlerde ise hastalar ses kısıklığından şikayetçi. Öksürük ve boğaz kuruluğu solunum yollarını tahriş ederken, ses kısıklamalarına da neden olabiliyor.

Peki koronavirüs sonrası ses kısıklığına ne iyi gelir? Alternatif tıp yöntemlerini tercih edenlerin ilk durağu meyan kökü oluyor.

Meyankökü bitkisi bağışıklığı güçlendirmekle birlikte ses kısıklığına iyi gelir, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılır.

Peki meyan kökü nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar...

Koronavirüs nedeniyle seste boğuklaşma, çatallaşma, kısılma yaşayanlara "meyan kökü çayı" çare olabilir.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR

Uzmanlar meyan kökünün ses kısıklığına iyi geldiğini, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanıldığını belirtiyor.

Kaynatılıp şerbeti de yapılan meyan kökü, çay ve toz halinde de tüketilebilir.

TARİFİ:

Meyan kökü çayının genel ölçüsü 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan köküdür.

Eğer demlik içinde hazırlamak istiyorsanız 1 çay kaşığı meyan kökünü demliğe ekleyin. Üzerine 1 fincan sıcak su ilave edip 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Sonrasında içmek için süzüp tüketebilirsiniz.