Korona tedavisinde yeni umut: Xeljanz ilacı nedir?

Pfizer, romatoid artrit ilacı Xeljanz'ın Brezilya'da zatürre olan olan Covid-19 hastalarında ölüm oranlarını ve solunum yetmezliğini azalttığını söyledi. Peki Xeljanz ilacı nedir, etkileri neler?

Koronavirüs ile mücadelede yeni ilaçlardan umutlu haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Xeljanz adlı ilacın koronavirüs geçiren hastaların ölüm oranını ciddi oranda düşürdüğü klinik denemelerde kanıtlandı.

Peki Xeljanz nedir? Xeljanz koronavirüsü tedavi eder mi? İşte detaylar..

XELJANZ İLACI NEDİR?

Xeljanz kısaca ağızdan alınan iltihaplı romatizma (romatoid artrit) ilacıdır. Xeljanz ilacının Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan sitokin fırtınasını ve solunum yetmezliğine karşı etkili olduğu ve hastaların ölüm oranını yüzde 37 oranında düşürdüğü klinik testlerle belirlendi.

Xeljanz'ın hastalarının ölümüne neden olan sitokin fırtınası ve solunum yetmezliğinin etkisini azalttığı açıklandı.

JAK inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına ait olan ve aynı zamanda otoimmün hastalık ülseratif koliti tedavi eden Xeljanz, henüz koronavirüs tedavisi için hiçbir ülkede onaylanmadı ve kullanımına izin verilmedi.