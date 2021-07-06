Koronada yeni kabus: Delta Plus belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü!

Koronavirüsün hızla mutasyona uğraması sonucu yeni endişe yaratan varyant Delta Plus, İstanbul'da görüldü. Peki Delta Plus nedir, belirtileri nelerdir? Aşılar Delta Plus'ta etkili mi?

Koronavirüsle mücadele aşı çalışmalarıyla devam ederken, virüsün mutasyona uğraması sonucu çıkan varyantları hız kesmiyor.

Hint varyantının ardından delta varyantı endişesi devam ederken, son olarak Delta Plus'ta kendini göstermeye başladı.

Delta Plus varyantı, diğer varyantlara göre daha kolay yayılması, akciğer hücrelerine daha kolay bağlanması ve antikor tedavisine dirençli olması nedeniyle "Endişe varyantı" olarak da adlandırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 ilde Delta Plus varyantına rastlandığını açıkladı. Haberin akabinde vatandaşlar, belirtileri ve tedavisine dair araştırmalara başladı.

Peki Delta Plus nedir, belirtileri nelerdir? Aşılar Delta Plus varyatına karşı etkili mi? İşte merak edilenler...

DELTA PLUS NEDİR?

Hindistan’da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

DELTA PLUS BELİRTİLERİ

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

Delte Plus belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Baş ağrısı (yaygın)

Boğaz ağrısı (yaygın)

Burun akıntısı (yaygın)

Ateş

Tat ve koku kaybı

AŞILAR DELTA VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

Bilim dünyası uyarılarına devam ederken, BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğu bildirildi.

Sinovac aşısında ise Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği açıklandı.