Koronavirüs araştırması: Uzun süreli koku ve tat sorunları yaşanıyor

Bilim insanları, virüsün bıraktığı etkilerin sonuçlarını mercek altına aldı. Tat ve koku sorununun uzun dönemli ortaya çıkabildiği ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Virüsün en önemli olumsuz etkilerinden olan tat ve koku kaybının uzun bir süre kendini göstermeye devam ettiği ortaya çıktı.

Uzun dönemli tat ve koku sorunu

Araştırmaya göre, koronavirüse yakalanan her 20 kişiden biri, virüs nedeniyle uzun dönemli tat veya koku sorunu yaşıyor.

Sonuçları Britanya Tabipler Birliği'nin (BMJ) dergisinde yayınlanan çalışma, dünya çapında insanların yaklaşık yüzde 5'inin, koronavirüsten altı ay sonra koku ve tat bozukluğu bildirdiğini söylüyor.

Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor

Sonuçlarla ilgili, "Temmuz 2022 itibarıyla dünya çapında tahmini 550 milyon koronavirüs vakasının bildirildiği göz önüne alındığında, çok sayıda kişi bu hastalık nedeniyle bakım arayacaktır." denildi.

Araştırmacıların notuna göre, koku ve tat kaybı, çeşitli günlük faaliyetlerden ve sosyal bağlardan mahrum bırakarak yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

İştahsızlık, yetersiz beslenme, kaygı

İnsanlar ayrıca iştahsızlık, yemekten kaçınma, yetersiz beslenme, kaygı ve depresyon yaşayabiliyor.

Araştırma kapsamında 3 bin 699 hastayı içeren 18 çalışmanın verileri analiz edildi.