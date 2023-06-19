Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Neler Oluyor Hayatta programının dün yayınlanan bölümünde Prof. Dr. Canan Karatay konuk oldu.

Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba’nın üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programında koronavirüs aşısının yan etkileri konusu ele alındı.

Son zamanlarda sağlık problemlerinin koronavirüs aşılarının yan etkileriyle bağlantısına değinen Canan Karatay, açıklamalarıyla şaşırttı.

Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Canan Karatay, MRNA aşılarının yan etkilerinden beslenme ile kurtulmanın formüllerini açıkladı.

Programın dün yayınlanan bölümünde Canan Karatay, kendisine sorulan “Pıhtı atması ve kalp krizlerinin aşı ile ilgisi var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bunun içinde bulunan maddeler tüm hücrelere zarar veriyor.

İçinde çok fazla yabancı madde var. Ben bir iç hastalıkları uzmanı olarak her

gün 15-20 hastada görüyorum bu şikayetleri.



Pıhtıyı önlemek için beslenme çok önemli. En önemli besin

ise zeytinyağı. Soğuk sıkım, doğal zeytinyağı bir ilaçtır. Herkes içsin.



Kilo aldırmaz, karaciğer yağlanmasını da azaltır. Tüm vücudu

temizler… Zeytinyağı doğal kan sulandırıcıdır. Vücudun tüm organlarını besler,

onarır. Kalp krizini, Alzheimer’i engeller. Ayrıca bol bol su, hareket, uyku

çok önemli…”