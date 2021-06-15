Koronavirüs aşısından sonra banyo yapılabilir mi?

Türkiye'de aşılama süreci hızla ilerliyor. Koronavirüs aşısını olan vatandaşlar, sonrası sürece dair detayları araştırıyor. Peki aşıdan sonra duş alınır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?

Türkiye'de 15 Haziran iitbariyle toplam yapılan aşı sayısı 35 milyona ulaştı.

Aşı olan veya olacak vatandaşlar, aşıdan sonra dikkat edilmesi gereken durumları araştırıyor.

"Covid-19 aşısından sonra duş alınır mı?" , "Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?" sorularının yanıtı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki aşıdan sonra banyo yapılabilir mi? İşte ayrıntılar...

AŞIDAN SONRA BANYO YAPILABİLİR Mİ?

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.

Yukarıda belirtilen durumun dışında, aşı sonrası duş alma durumu hakkında herhangi bir sorunun ortaya çıkmayacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Öte yandan, enfeksiyon probleminin duş almak ile ilişkili olmadığı söyleniyor.

Kişinin aşı vurulduktan sonra 48 saat immun sistemini sağlıklı tutması için yediklerine ve uyku düzenine dikkat etmesi gerektiği uzman isimler tarafından vurgulandı. Aşı sonrasında günlük rutine devam edilmesinin önemli olduğunun altı çiziliyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda aşı olmanın yalnızca koronavirüs riskine karşı bir önlem olduğu, kişinin maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına aşı vurulduktan sonra da kesinlikle dikkat etmeye devam etmesi gerektiği belirtiliyor.