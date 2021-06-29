Koronavirüs delta varyantı belirtileri

Orijinal virüse göre daha bulaşıcı olduğu bilinen ve Türkiye'de de 224 kişide görülen koronavirüs delta varyantı ile ilişkili yeni semptomlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından "Endişe Varyantı" olarak adlandırılan koronavirüs delta varyantı, tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.

Hindistan'da ortaya çıkan ve 70'den fazla ülkeye yayıldığı bilinen delta varyantının riskleri konusunda DSÖ, geçtiğimiz günlerde uyarılarda bulunmuş ve yeni türün bazı bölgelerde daha baskın hale gelebileceğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklamada, delta varyantının ülkemizde 26 ilde toplam 224 kişide görüldüğünü söylemesinin üzerine koronavirüs delta varyantının farklı belirtileri ve bulaşıcılığı merak konusu oldu.

İKİ MUTASYONUN BİRLEŞİMİ

Bilimsel olarak B.1.617.2 olarak adlandırılan Delta varyantı, bir virüs suşunun iki mutasyonunun birleşerek üçüncü, süper bulaşıcı bir suş oluşturmasını ifade ediyor. Delta varyantının, iki ayrı virüs varyantından, yani E484Q ve L452R'den mutasyonlar içerdiği biliniyor.

Delta varyantının diğer iki mutasyondan, E484Q ve L452R'den gelen genetik kodu taşıdığı göz önüne alındığında, insan bağışıklık sistemine girmesi ve organları istila etmesinin daha da kolay hale geldiği düşünülüyor. Ek olarak, yeni varyantlar koronavirüs spike proteinin yapısını değiştirme eğiliminde olduğundan, kendisini insan hücrelerine bağlamada daha etkili olduğu ve hızla çoğalarak orijinal bir koronavirüs türünden daha fazla hasar verdiği tahmin ediliyor.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ

Koronavirüs enfeksiyonlarında; ateş, öksürük, yorgunluk ve koku ve tat alma duyusu kaybı en yaygın semptomlardan bazıları olmaya devam ederken, delta varyantında yeni semptomlar ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre delta varyantına yakalanan kişiler, daha çok kötü bir soğuk algınlığına benzeyen semptomlar yaşıyor ve bir çeşit mevsimsel soğuk algınlığına daha ağır bir şekilde yakalandıklarını düşünebiliyor.

Orijinal koronavirüsün aksine, özellikle Hindistan'da yakalanan genç yaşta kişilerin çoğunun hafif de olsa belirti yaşadığını bildirilirken uzmanlar, delta varyantına yakalanan genç yetişkinlerin kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Araştırmalara göre, delta varyantı ile ilişkili en yaygın semptomlar baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olarak öne çıkarken, Alfa (Kent) varyantından yüzde 40 daha fazla bulaşıcı ve hastaneye yatış riskini artırıyor gibi görünüyor.

İngiltere King's College London'da yapılan araştırmalara göre, delta varyantının en yaygın görülen 5 belirtisi şu şekilde öne çıkıyor:

- Baş ağrısı,

- Boğaz ağrısı,

- Burun akıntısı,

- Ateş,

- Öksürük.

Araştırma yazarı Prof. Dr. Tim Spector, baş ağrısı, burun akıntısı, soğuk algınlığı ve hapşırma gibi koronavirüs semptomlarının artık öksürük ve ateşten çok daha yaygın olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Spector'a göre, dört milyondan fazla insanı kapsayan bir çalışmadan toplanan verilere dayanarak, pandeminin başlangıcından bu yana bildirilen koku veya tat kaybı gibi klasik belirtiler de artık daha az yaygın hale geliyor. Spector, baş ağrısının en yaygın semptomlar listesinin başında geldiğini ve pozitif test edilen kişilerin yüzde 60'ının baş ağrısı yaşadığını açıkladı.

Araştırma yazarları, delta varyantında diğer mutasyonların neden olduğu koku kaybının en yaygın 10 belirti arasında görülmediğini belirtirken, yeni varyantla enfekte olanlar arasında öksürüğün öncekilere kıyasla daha az sıklıkta olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, koronavirüsün ana semptomları olarak yüksek ateş, inatçı öksürük ve koku veya tat alma duyusunda ani kayıp veya değişikliği kabul etseler de King's College'dan araştırmacılar, hastalığın artık farklı davrandığı konusunda uyardı.

Uzmanlara göre, delta varyantı ile birlikte genellikle hafif bir hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksek olan genç insanlar arasındaki bulaşmada artış görülebilir.

Ayrıca varyantın çıktığı Hindistan genelinde hastaları tedavi eden 6 farklı doktorun yaptığı açıklamada; delta varyantının belirtileri arasında mide ağrısı, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, kusma, ishal, iştahsızlık, burun akıntısı, işitme kaybı ve eklem ağrısı da yer alıyor.