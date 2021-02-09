Koronavirüs, saç dökülmesini tetikliyor

Koronavirüs enfeksiyonu ve stres kaynaklı saç dökülmelerinin arttığını belirten Uzm. Dr. Nuran Aktekin, durumun uygun tedaviyle 5-6 ay içinde düzeltilebileceğini söyledi.

Salgın döneminde saç dökülmesi şikayetiyle hastaneye başvuran insan sayısının arttığını belirten Cildiye Uzmanı Dr. Nuran Aktekin, uygun tedavi ve doğru beslenme ile saç dökülmesinin düzeltilebileceğini söyleyerek önemli tavsiyelerde bulundu.

KORONAVİRÜS SONRASI SAÇ DÖKÜLMELERİ ARTIYOR

Güzelliğin önemli bir parçası olarak görülen saçların dökülmesi çoğu zaman endişe verici bir durum olarak görülür. Yaşadığımız pandemi sürecinde biz dermatologlar bu durumla sıkça karşılaştık. Saçlarının dökülmesi şikayeti ile dermatoloji polikliniklerine başvuran hasta sayısında önemli bir artış olduğunu gözlemledik.

Koronavirüs enfeksiyonu geçiren ve iyileşen hastalarımızın bir kısmı, hastalık sonrası 3 ay içinde başlayan veya artan saçlarının dökülmesi şikayeti ile bize geldiler. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalarda, koronavirüs enfeksiyonu sonrası özellikle kadınlarda "telogen effluvium" dediğimiz yaygın saç dökülmesi durumunun artmış olduğu gözlemlenmiş durumda. Erkek tipi dökülme ve saçta para şeklinde açılmalar yapan "saçkıran" hastalığında artıştan bahseden yayınlar da mevcut.

UYGUN TEDAVİYLE DÜZELTİLEBİLİR

Tedavide protein ve demirden zengin beslenme önemli. Kırmızı et başta olmak üzere beyaz et, somon, yoğurt, yumurta, kurubaklagiller, koyu yeşil sebzeler, meyveler, badem, avokado yenmesini öneriyoruz. Beslenmesi yetersiz olanlarda ağızdan alınan saç destekleyici besin ve vitamin takviyeleri, saçlı deriye sürülen losyonlar, gerekiyorsa saç mezoterapi, PRP gibi iğneyle uygulanan tedaviler kullanıyoruz. Bu dönemde psikolojik destek de önemli. İyi haber ise şu; bu durum dermatolog gözetiminde yapılan uygun tedaviyle 5-6 ayda genellikle düzeliyor.

Saç dökülme nedenleri arasında; yaş, genetik, alınan ilaçlar, yapılan diyetler, hormon dengesizlikleri, romatizma, doğum, sıcak saç şekillendiriciler, hazır yiyeceklerle alınan zararlı maddelerin yanı sıra geçirilen enfeksiyonlar da en sık görülen sebepler arasında. Koronavirüs enfeksiyonunun, gerek saç köklerine verdiği zarar gerekse izolasyonda olmanın ve hareketsizliğin getirdiği stres, saçların dökülmesine açıyor.