Koronavirüsten sonra ‘yer sallanıyormuş’ hissine dikkat

Prof. Dr. Akkoyunlu, koronavirüs geçirenlerde iyileştikten sonra ani denge kaybı, yer sallanıyormuş hissi ve hafif unutkanlıkla seyreden ‘ataksi’ görüldüğünü belirtti.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği'nin (ASYOD) 16-19 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirdiği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'nde (UASK 2022) koronavirüs hastalığının uzamış etkileri ele alındı.

Hastalığın Türkiye'de görülmesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra pek çok hastanın uzun süreli takiplerinde, koronavirüsün vücutta yarattığı hasarlara maruz kaldığı kaydedildi.

Özellikle hastalıktan sonraki 3 ay itibariyle devam eden semptomlar, ‘uzamış koronavirüs etkisi’ olarak ele alınıyor.

KORONAVİRÜS SONRASI EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARDAN BİR TANESİ

UASK 2022 Kongre Başkanı ve pandeminin başından beri binlerce hastayı takip eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, son günlerde kendi kliniklerinde en dikkat çeken semptomların başında ataksi belirtilerinin olduğunu söyledi.

Akkoyunlu, "Kovid sonrası en sık görülen semptomlardan bir tanesi de ataksi dediğimiz tablo. Özellikle santral sistem tutumu ile meydana gelen bir durum. Bazen Kovid geçiren kişiler yer sarsılıyormuş, birdenbire düşüyormuş gibi ani bir denge bozulması hisseder. Mesela oturuyorsunuz birden düşüyormuşsunuz gibi oluyor veya bazen deprem oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Bunun gibi anlık gelen, bir iki saniye kadar süren bir durum." dedi.

“ATAKSİ, UNUTKANLIK HEMEN HEMEN TÜM HASTALARA GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DURUM”

Bu belirtilerin, koronavirüsn bir şekilde santral sistemini, beyni tuttuğunu gösterdiğine işaret olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, şu sözleri kaydetti:

“Azımsanmayacak düzeyde sık gördüğümüz bir durum oldu artık. Birçok Kovid geçirmiş hastada bunu görüyoruz. Fakat bu, kalıcı ve ilerleyici bir hasara yol açıyor mu? Henüz bu konuda bir bulgu söz konusu değil. O nedenle çok tedirgin de değiliz. Ama böyle bir semptom ve tutulum da var, bunu bilmek gerekiyor. Kovid'de ağır geçirenlerde farklı uzun süreli devam eden etkiler, hafif geçirenlerde farklı uzun süreli devam eden etkiler, bir de Kovid geçirin tümünde farklı etkiler var. Ataksi, unutkanlık hemen hemen tüm hastalara gördüğümüz bir durum.

“BU YAN ETKİLER MAALESEF HASTALARIN HAYATINI CİDDİ BİR ŞEKİLDE KISITLIYOR”

Kovid'in ağırlığı ile çok fazla ilişkili değil. Hemen hemen herkeste olabiliyor. Unutkanlık da hakeza öyle özellikle. Özellikle isim ve yer hafızalarında ve bazı kelimeleri hatırlamakta unutkanlık oluyor. Zeka ile ilgili yapılan çalışmalar da var. Maalesef 'işlemcide' de bir miktar kayıp meydana geliyor. Yani olaylar arasındaki ilişkiyi kurup (hafızadan) geri çağırma aşamasında da bazı sorunlar söz konusu. O nedenle Aslında biz hastalığı tecrübe ederek değil, aşılanarak bağışıklık kazanmayı öneriyoruz. Çünkü bu yan etkiler maalesef hastaların hayatını ciddi bir şekilde kısıtlıyor.”