Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
588.333
-0.45%
BTXN Coin
26.63
4.76%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Koronavirüs sonrası anksiyete ve depresyon haritası

    Koronavirüs sonrası anksiyete ve depresyon haritası

    The Lancet dergisinin yayınladığı araştırmada, Türkiye'nin artan depresif bozukluklarda Avrupa'nın ilk sırasında yer aldığı görüldü.
    • Detay Haber
    • 31.10.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgını, şimdiye kadar 247 milyonun üzerinde vakaya ve 5 milyonu aşkın ölüme neden oldu.

    Virüse yakalanan yaklaşık 224 milyon kişi sağlığına kavuşurken, pandemi nedeniyle ortaya çıkan depresyon ve anksiyetenin küresel yaygınlığı mercek altına alındı.

    TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSÜN SONUCU

    Tıp dergisi The Lancet tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye, depresif bozuklukta Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

    DEPRESİF BOZUKLUK ARTTI

    Oluşturulan haritada Türkiye, koronavirüs nedeniyle meydana gelen depresif bozukluğun yaygınlığında yüzde 38,7'lik değişim yaşadı.

    Aynı kategorideki diğer ülkeler arasında İran, Peru, Şili, Pakistan, Mısır, Güney Afrika gibi ülkeler bulunuyor.

    Koronavirüs sonrası anksiyete ve depresyon haritası #1

    KORONAVİRÜS OLUMSUZ RUH SAĞLIĞINI ŞİDDETLENDİRDİ

    Raporda, 2020'den önce zihinsel bozuklukların küresel sağlıkla ilgili ciddi bir yük oluşturduğu, bunların başında depresif ve anksiyete bozukluklarının geldiği kaydedildi.

    Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasının, olumsuz ruh sağlığının birçok belirleyicisinin şiddetlendiği bir ortama sebep olduğuna dikkat çekildi.

    Söz konusu araştırmayla ilgili yapılan yorumda, "Depresif yükün üstesinden gelmek için hiçbir önlem almamak bir seçenek olmamalıdır." denildi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir