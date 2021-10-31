Koronavirüs sonrası anksiyete ve depresyon haritası

The Lancet dergisinin yayınladığı araştırmada, Türkiye'nin artan depresif bozukluklarda Avrupa'nın ilk sırasında yer aldığı görüldü.

Koronavirüs salgını, şimdiye kadar 247 milyonun üzerinde vakaya ve 5 milyonu aşkın ölüme neden oldu.

Virüse yakalanan yaklaşık 224 milyon kişi sağlığına kavuşurken, pandemi nedeniyle ortaya çıkan depresyon ve anksiyetenin küresel yaygınlığı mercek altına alındı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSÜN SONUCU

Tıp dergisi The Lancet tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye, depresif bozuklukta Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

DEPRESİF BOZUKLUK ARTTI

Oluşturulan haritada Türkiye, koronavirüs nedeniyle meydana gelen depresif bozukluğun yaygınlığında yüzde 38,7'lik değişim yaşadı.

Aynı kategorideki diğer ülkeler arasında İran, Peru, Şili, Pakistan, Mısır, Güney Afrika gibi ülkeler bulunuyor.

KORONAVİRÜS OLUMSUZ RUH SAĞLIĞINI ŞİDDETLENDİRDİ

Raporda, 2020'den önce zihinsel bozuklukların küresel sağlıkla ilgili ciddi bir yük oluşturduğu, bunların başında depresif ve anksiyete bozukluklarının geldiği kaydedildi.

Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasının, olumsuz ruh sağlığının birçok belirleyicisinin şiddetlendiği bir ortama sebep olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu araştırmayla ilgili yapılan yorumda, "Depresif yükün üstesinden gelmek için hiçbir önlem almamak bir seçenek olmamalıdır." denildi.