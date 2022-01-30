Koronavirüs sonrası temizlik: 8 eşyayı unutmayın

Koronavirüs sonrası yaşam alanlarımızın temizliğine hassasiyet göstermemiz ve dezenfekte etmemiz gereklidir. Peki özellikle dikkat edilmesi gereken eşyalar hangileri? Sizler için sıraladık.

“Koronavirüsten korunmak için ev temizliği nasıl yapılmalı?” sorusunun en önemli noktası belki de bu! Sık temas edilen, ama temizlenmesi genellikle unutulan noktalar.

Damlacık yoluyla dışarıya yayıldığında yapıştığı malzemenin türüne, özelliğine, ortamın nem ve sıcaklığına göre canlı kalma süresi değişiyor.

Kapı kolları, elektrik anahtarları, pencere tutacakları, musluk başlıkları, mobilya kulpları ve kolları, sabunluklar, sifon düğmesi…

Tüm bu alanlar eve gelir gelmez dokunabildiğiniz, yani kirli ellerle temas edebileceğiniz noktalar. Bu nedenle bu noktaları, arap sabunu, kolonya, dezenfektan veya çamaşır suyu ile hazırladığınız temizlik suyu ile temizlemelisiniz.

MASA VE SANDALYELER

Koronavirüse yakalandıktan sonra evde geçirilen karantina süresi boyunca ve sonrasında evin en çok temas edilen noktalarının temizliği çok önemlidir. Öncelikle günlük yüksek temas gerektiren alanlardan başlamak gerekir. Masa ve sandalyeler toplu olarak bir arada bulunan ve sık kullanılan eşyalardan. Bu nedenle sirke, kolonya, çamaşır suyu tercihinize göre dezenfekte etmeniz gereklidir.

KAPI KOLLARI

Gün içerisinde en sık dokunduğumuz yerlerden biri de kapı kolları. Mikrop ve virüslerin yayılma ve uzun süre yaşamasına olanak sağlayan elverişli alanlardan birisi. Bu nedenle koronavirüs olsak da olmasak da sıklıkla dezenfekte etmek iyi bir fikir.

DÜĞMELER

Işık açıp kapatırken temas ettiğimiz düğmeler de, temas alanlarından. Ortak kullanım alanı olduğu için günlük olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemli.

PERDELER

Hastalık sürecinde öksürük ile yayılan mikroplar, perdelerinize yuva yapmış olabilir. Kirlerin kolayca tutunabileceği alanlardan olan perdeler, sıkça dezenfekte edilmelidir.

Bütün evin perdelerini alın ve çamaşır makinesinin içerisine koyun. Çamaşır makinesinin derecesini en yüksek ısıya ayarlayıp çalıştırın. Çamaşırları koyduğunuz sepeti çamaşır suyu ile dezenfekte edip durulayın.

KUMANDA

Elden ele gezen kumandalar da düzenli olarak silinmeli, temas sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır.

KLAVYE VE OYUN KONSOLLARI

Bilgisayar ortak kullanılıyorsa klavyeler de virüs yuvası haline gelebilir. Ellerimizden tuşlara hızla yayılan bakteriler, hızla üremeye ve yayılmaya başlar. Klavye temizliğine özen gösterilmelidir.

HALI

Halılar, tüyle olmaları nedeniyle toz ve kirleri hapseder. Koronavirüs ardından halılarınızı temizlemeye vermek sağlıklı bir seçenek olacaktır.

NEVRESİM

Yatarken sürekli temas halinde olduğunuz nevresimleri hastalık süreci boyunca günaşırı değiştirmeli, ardından yüksek ısıda yıkayarak arındırmalısınız.