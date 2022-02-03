Koronavirüs tedavisinde yeni dönem: Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisinde molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi. Peki Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakan Koca'nın yayınladığı açıklamada, koronavirüs tedavisi kapsamında Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağı bildirildi.

65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı olan vatandaşlarda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımının temin edileceği belirtildi.

Bunun üzerine Molnupiravir ilacı nedir, yan etkileri nelerdir, ne için kullanılır? gibi sorular, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Merck firması tarafından Koronavirüse karşı geliştirilen ''Molnupiravir'' adlı ilaç, klinik araştırmanın sonuçlarına göre ağır koronavirüs hastalarında hastaneye yatış ve ölüm riskini neredeyse ortadan kaldırıyor.

Peki Molnupiravir nedir, yan etkileri nelerdir? İşte, koronavirüse karşı kullanılan Molnupiravir ilacı hakkında bilgiler...

MOLNUPİRAVİR NEDİR, YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Molnupiravir, ABD'li bilim insanları tarafından Emory Üniversitesi'nde geliştirilen, grip virüsüne karşı etkili olan antiviral bir ilaçtır.

Lagevrio markası altında satılan Molnupiravir, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engeller ve SARS-CoV-2 ile enfekte olanlarda COVID-19'u tedavi etmek için kullanılır.

Molnupiravir ilacının gribe karşı etkinliği, geçen yıl test aşamasındaydı. Salgın ortaya çıktıktan bir süre sonra Molnupiravir'in koronavirüse karşı etkisi üzerinde duruldu.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde de ilacın Covid-19'u 24 saat içinde etkisiz hale getirdiği açıklandı. Molnupiravir, Birleşik Krallık'ta Kasım 2021'de tıbbi kullanım için onaylandı.

Günde iki defa Molnupiravir verilerek uygulanan tedavinin ardından hastaların hiçbirinde bulaşıcı virüse rastlanmadı. Son aşama olarak Faz-3 denemelerine geçildi. Bu noktada da başarılı olacağı görüşü hâkimdi ama yine de tereddütler barındırıyordu.

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışan immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, ''Molnupiravir'in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu artık kesinleşti.'' dedi ve ağır hastalığı yüzde 50, ölümleri de 100'e yakın önlediğini söyledi.

Unutmaz, ilacın Faz-3 çalışmalarındaki başarısı ve sonrasında ortaya çıkan gelişmelerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

''İlacın Faz-3 çalışması oldukça önemliydi. Çünkü hastalığın ağır seyri ve ölümleri önleyip önlemediği test ediliyordu. Bunun için iki grup kullanıldı. İlk gruba Molnupiravir ilacını verdiler. Diğer grup ise ‘plesebo’ olarak bilinen kontrol grubuydu yani ilaç verilmeyen grup. Ama ne ilacı veren ne de ilacı alan bunu bilmiyordu.''