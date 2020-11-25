Koronavirüs testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor

Koronavirüs testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor

Almanya'da Türk doktor Müge Çevik, koronavirüse yakalanan hastaların testlerinin 83 güne kadar pozitif çıkabildiğini tespit etti.

Almanya'da yaşayan Türk doktor Müge Çevik'in 98 makaleyi inceleyerek yaptığı analize göre, koronavirüs geçiren hastaların PCR sürüntü testleri 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor.

10 GÜN SONRA BULAŞTIRICILIK AZALIYOR YA DA KAYBOLUYOR

Araştırmayı yorumlayan radyoloji uzmanı Güner Sönmez de "İlk 5 günde hasta çok bulaştırıcı. 9 günden sonra hastada bulunan virüsler canlılığını kaybediyor. 10 günlük izolayonla uyumlu 10 gun sonra bulaştırıcılık azalıyor veya kayboluyor" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor-Video