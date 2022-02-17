Haberler

Sağlık Haberleri

Koronavirüs vaka tablosu 17 Şubat 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka tablosu 17 Şubat 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs ile mücadelede son durumu öğrenmek isteyenler, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Şubat 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...