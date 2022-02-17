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    Koronavirüs vaka tablosu 17 Şubat 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs ile mücadelede son durumu öğrenmek isteyenler, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Şubat 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 18:17
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    Koronavirüs vaka tablosu 17 Şubat 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Günlük olarak yayınlanan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

    Aşılama uygulamaları hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan yeni varyantlar, vakaların artmasına neden oluyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık sosyal mesafe, maske ve aşı uyarısında bulunuyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 17 Şubat 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

    17 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Şubat 2022 Perşembe tarihli koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Söz konusu tablo paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.


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