Koronavirüsü gösteren 10 sessiz belirti

Koronavirüs salgını tüm dünyada yeni vakalarla büyümeye devam ederken, birçok kişi virüsle enfekte olduğunun farkına varamayıp hastalığın yayılmasına neden olabiliyor.

Koronavirüs, bağışıklık sistemi tarafından fark edilmeden vücutta ilerleyebilir. Vücutta virüsleri tespit etmekten sorumlu bağışıklık sisteminin ilgili bölgesini etkisiz hale getirebilen koronavirüs, anti-interferon genlerine sahiptir. Bu, bağışıklık sisteminin enfeksiyona tepki vermesini engelleyebilir.

Bu nedenle koronavirüsün neden olduğu enfeksiyon vücudunuzda sessizce gelişebilir.

Uzmanlar, koronavirüsle enfekte olanların yaklaşık yüzde 80'inin belirgin bir hastalık belirtisi göstermediğini söylerek, durumun grip veya soğuk algınlığı ile karıştırılabileceği konusunda uyarıyor.

KORONAVİRÜSÜ GÖSTEREN 10 SESSİZ BELİRTİ

Tespit edildiğinden bu yana koronavirüs hakkında öğrenilenler sayesinde uzmanlar, çıplak gözle görülmeyen koronavirüs ile ilgili belirtileri tespit etmeye başladı.

İşte koronavirüsün vücudunuza saldırdığını gösteren sessiz belirtilerden bazıları.

1. Hafıza Bozuklukları ve Kafa Karışıklığı

The New England Journal of Medicine tarafından yayınlanan bir araştırma, koronavirüs ile enfekte olanların kafa karışıklıkları yaşayabileceğini ve adeta yönünü şaşırmış gibi hissedebileceğini gösterdi.

Ayrıca beyin sisi olarak adlandırılan hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve bir şeyleri hatırlamada zorluk da görülebilir. Tüm bunlar, normalden biraz daha dalgın hissetmenize neden olur.

2. Şiddetli ve Kalıcı Baş Ağrısı

İspanya'da yürütülen bir araştırmaya göre, 4 tip baş ağrısı koronavirüs teşhisi ile ilişkilidir.

Uzmanlara göre bu baş ağrısı, büyük bir yoğunluktadır, tüm başı veya bir tarafı etkileyebilir, genellikle fiziksel aktivite ile kötüleşir ve baskıcıdır.

3. Titreme

Bir hastalık sırasında titreme olması, genellikle ateşin varlığıyla yakından bağlantılıdır. Bunun nedeni, vücudunuzun sıcaklığını düzenlemek için mücadele etmesidir. Vücut ısı üretirken ve onu korumak için kanı vücuda dağıtırken kaslarınız titrer.

Bu nedenle, titreme genellikle bir ateş belirtisidir ve bu, grip veya ciddi bir soğuk algınlığının sonucu olabilse de, koronavirüsün de ana belirtilerinden biridir.

4. Baş Dönmesi

Diğer tüm hastalıklar gibi, koronavirüsün neden olduğu hastalık da vücudunuzun onunla savaşmak için çok çalışmasına neden olur. Vücut, hastalıkla savaşırken sürekli meşgul haldedir ve genellikle yeterince su alamaz. Bu nedenle baş dönmeleri sık sık görülebilir.

İleri yaştakilerde ve altta yatan hastalıkları olanlarda görülme sıklığı daha yüksektir.

5. Yorgunluk

Koronavirüsün kalıcı belirtilerinden biri olan kronik yorgunluk, uzun vadede virüse yakalananların neredeyse hepsinde ortaya çıkar. Yorgunluk, nefes darlığı ve solunum sorunları en sık görülen kalıcı belirtilerdir.

Uzmanlar, yorgunluğun insan vücudunda koronavirüsün öngörücü bir belirtisi olduğu sonucuna varmıştır.

6. Tat ve Koku Almada Zorluk

Sessiz olmanın ötesinde, koronavirüsün üst solunum yollarında en belirgin belirtilerinden biridir. Ancak, enfekte olanların bazılarında olduğu gibi şiddetli olması veya 6 aydan fazla sürmesi gerekmez. Küçük tat ve koku kayıpları da koronavirüs varlığını gösterebilir. Özellikle Delta varyantında tat ve koku kaybının çok fazla ortaya çıkmadığı bilinmektedir.

Tat ve koku kaybı sorununu düzeltmek için koku terapileri işe yarayabilir. Evde sizi farklı derecelerde uyaran yaklaşık 5 şeyin kokusunu alın ve her gün, sabah ve gece, bu şeylerin her birinin kokusunu gözden geçirin.

7. Cilt Sorunları

Koronavirüsün nadir belirtilerinden biri 'COVID ayak parmakları'dır. Vücudun bu bölgesindeki bir tahriş, ağrılı bir cilt rahatsızlığına neden olabilir.

Ancak virüsün cildi etkilediği tek yol bu değildir. Cildin herhangi bir yerinde küçük sıvı dolu keseler veya lekeler oluşabilir ve aylarca geçmeyebilir.

8. Saç Dökülmesi

İçinde bulunduğumuz salgın stresi ve öngörülemez günler, saç dökülmelerini büyük ölçüde tetikledi. Ancak Journal of Clinical and Diagnostic Research dergisinde yayınlanan bir yayın, 40'lı ve 50'li yaşlarındaki kişilerin koronavirüs ile enfekte olduktan sonra kronik bir durum olarak saç dökülmesi yaşayabileceğini gösterdi.

9. Sindirim Sorunları

Sindirim sorunları özellikle çocuklarda mide bulantısı ve kusma ile birlikte koronavirüsün önemli işaretleridir.

Uzmanlara göre bunlar aynı zamanda yetişkinlerde de enfeksiyonun belirtileri olabilir. İshal gibi sindirim semptomları koronavirüsün ilk işaretleri olabilir. Bu nedenle, solunum semptomlarının ortaya çıkmasını beklemek yerine, erken bir teşhis için sindirim sorunlarını dikkate almak gerekir.

10. Nefes Darlığı

Koronavirüs en fazla solunum yollarına saldıran bir hastalıktır ve sık sık nefes darlığına neden olabilir. Ancak Amerikalı doktorlardan oluşan bir ekip, bu koşulları yaşamayan ve sağlıklı görünen bazı hastaların sessiz nefes darlığı çekebileceği eğiliminde olduğunu vurguladı.

Koronavirüs varlığında, başka hiçbir belirti olmadan sadece düşük kan oksijen düzeyleri nedeniyle nefes darlıkları görülebilir.