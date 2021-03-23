Koronavirüsün ardından 'Post Kovid' sendromu görülüyor

Koronavirüsü atlatan kişilerin beden ve ruhlarında çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini belirten Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, "Post Kovid" sendromuna dikkat çekti.

Koronavirüs enfeksiyonunun yeni bir hastalık olduğunu ve tüm dünyayı etkilediğini hatırlatan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, hastalığı geçirenlerin ciddi belirtilerle hastanelere başvurduğunu ve tıp literatüründe buna 'Post Kovid' sendromu ya da uzamış Kovid denildiğini ifade etti.

Koronavirüs enfeksiyonu geçirip testi negatife dönenlerin, koronavirüs bulgularının azalmasıyla hastalıktan tamamen kurtulamadığının görüldüğünü ifade eden Çakır, "Post Kovid sendrom diye tüm dünyada üzerine çalışmalar yapılan, yeni tanımlanmaya başlanan ve yavaş yavaş şekillenen yeni tıbbı durumla karşı karşıyayız. Kovid-19'u kolay uğurlayamadık, bir müddet de Post Kovid bulgularla uğraşacağız." dedi.

Çakıri bulgular arasında, koronavirüs hastalığını da andıran ağrı, halsizlik, yorgunluk, günlük işlerde çabuk yorulma, göğüs, kas, eklem gibi her bölgedeki ağrılar ile psikolojik bozukluklar olduğunu söyledi.

HAYAT KALİTESİNDE BOZULMALAR GÖRÜLDÜ

Post Kovid'e ilişkin Amerika, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde birçok bilimsel çalışma yapıldığını belirten Çakır, çalışma sonuçlarının dikkat çekici olduğunu aktardı.

ABD'de yapılan çalışmada koronavirüs hastalarının yarısında psikolojik semptomların ortaya çıktığını aktaran Çakır, bu hastaların yüzde 5'inin ise yeni bir psikolojik tanı aldığını, hastaların yüzde 68'inde uyku bozukluğu, günlük işlerini yapacak efor bulamama ve konsantrasyon güçlüğü gibi ciddi şekilde hayat kalitesinde bozulma görüldüğünü ve Fransa'da hastaların yüzde 30'unda uyku bozukluğu tespit edildiğini aktardı.

"ARTIK YENİ HASTALIĞIMIZ OLDU"

Post Kovid'in önemli bulguları olan yeni bir hastalık türü olabileceğini vurgulayan Çakır, koronavirüsü atlatanlarda, hastalığa bağlı nefes darlığı ve akciğerlerde hasarın bir müddet daha devam ettiğine işaret ederek, "Post Kovid bunlardan bağımsız. Kovid-19 hastalığı sonrası iyileştiğiniz ve testinizin negatifleştiği dönemde, her zamanda hastalığın şiddetiyle örtüşmeyen bulgularla ortaya çıkıyor. Bunlar saç dökülmesinden, koku alma ve onun eşlik ettiği iştah bozukluğundan psikiyatrik semptomlara kadar çok çeşitli bulgular. Buna Post Kovid sendrom ya da uzamış Kovid diyoruz. Artık yeni hastalığımız oldu." ifadelerini kullandı.