Koronavirüsün İngiltere mutasyonu, okulların açılmasını engelledi

Türkiye’de ağırlıkla İngiltere varyantının görüldüğüne dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, "Kısıtlamalara devam etmek zorundayız. Okulların tamamen açılması bu nedenle ötelenecek” dedi.

Küresel koronavirüs salgınında ortaya çıkan mutasyonlar, tüm dünya tarafından endişeyle takip ediliyor. Ancak, mutasyonlarının salgın hastalıklarda beklenen bir durum olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgınla mücadelede asıl önemli olanın, uygulanacak tedbirleri bu değişimlere göre adapte etmek olduğunu söyledi.

Bu dönemde maske kullanımının çok daha önem kazandığını belirten Prof. Dr. Yavuz, İngiliz varyantının bulaşma hızının yüzde 40 ila 70 oranında daha yüksek olduğunun bilindiğini ve Türkiye'de de en fazla saptanan mutasyonun bu olduğunu söyledi.

"MEVCUT KISITLAMALARA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Bu varyantın ilk olarak eylülde saptanmış olması nedeniyle şu anda Türkiye'de yayıldığının kabul edilebileceğini dile getiren Yavuz, Önlemlerimizi de buna göre almamız gerekiyor artık. Şu bir kere kesin, mevcut kısıtlamalara, hiçbir şekilde azaltmadan devam etmek zorundayız. Mevcut önlemlere rağmen eğer bu varyant gerçekten baskın hale gelirse, bu önemler de yetersiz kalabilir. Zaten kaygı da buradan kaynaklanıyor.” dedi.

Önlemlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, evde hasta biri varsa ve ayrı odada izole edilme imkanı da bulunmuyorsa, hastanelerde yoğunluk olmadığı için hastaneye yatırılabileceğini söyledi. Yavuz, bu önlemlere rağmen artışın devam etmesi durumunda ise ekstra başka önlemlerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

"KÖY OKULLARININ AÇILMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Bu yılı, aşıya ulaşana kadar kontrollü bir şekilde hatta eskisinden çok daha fazla dikkatli olarak geçirmek durumunda olduğumuzu dile getiren Yavuz, "Okulların açılması planlanıyordu Şubat ortası gibi. Ama bu varyant kaygısı nedeniyle ötelenmiş oldu. Ama köy okulları açılabilir. Çünkü kontrolü daha kolay ve orada ciddi bir eşitsizlik oldu, ulaşamayanlar var eğitime. O da tehlikeli bir şey. Kâr zarar gözetilerek köy okullarının açılması düşünebilir.” şeklinde konuştu.