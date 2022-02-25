Kötü beslendiğinizi gösteren 4 işaret

Yediğiniz yemek hakkında vücudunuzun ne hissettiğini merak ediyor musunuz? Cevap saçınızda, cildinizde ve ağzınızda saklı. İşte çok fazla sağlıksız yemek yediğinizi gösteren işaretler.

Vücut tarafından gönderilen bazı işaretler kötü beslendiğinizi ortaya koyabiliyor. Vücudumuz karmaşık bir organizmadır ve bu nedenle özeldir. Enerjiyi işleyebilir, kendisini toksinlerden ve atıklardan arındırabilir, sıcaklığını düzenleyebilir ve hatta kendisini tehlikeli enfeksiyonlardan koruyabilir.

Vücut, çoğumuzun günlük olarak tükettiği pek çok sağlıksız maddeyi tolere edecek şekildededir Ama vücudu çok fazla kötü yiyecekle doldurursanız, organizma bozulmadan önce bazı işaretler vermeye başlayacaktır.

KÖTÜ BESLENDİĞİNİZİ GÖSTEREN 4 İŞARET

İşte vücudunuz tarafından size gönderilen ve çok fazla kötü yemek yediğinizi gösteren işaretler.

Küçük Yaralar ve Kesiklerin Çok Uzun Sürede İyileşmesi

Patates soyarken yanlışlıkla parmağınızı kestiniz ve yaranın çok uzun süre iyileşmediğini mi fark ettiniz? Belki de bunun sorumlusu beslenmenizdir. Bu tür yaralanmaların iyileşmesi için çok fazla besin gerekir, aksi takdirde süreç çok daha uzun sürer.

Vücudun yaraları iyileştirmek için çok fazla enerjiye, proteine ​​ve mikrobesinlere ihtiyacı vardır. Basitçe söylemek gerekirse, yediğiniz ve içtiğiniz her şey iyileşme süreci için son derece önemlidir.

Saçın Kuru ve İnce Olması

Saç köklerinin de düzgün çalışması için yeterli besine ihtiyacı vardır. Demir eksikliği (deniz ürünlerinde, kabuklu yemişlerde, baklagillerde ve ette bulunur), çinko (et, kabuklu deniz ürünleri, yağlı tohumlar, süt ve yumurtalarda bulunur), B vitaminleri (tahıllar, tavuk, et, mantarda bulunur) ve D, A, E vitaminleri ve folik asit (yeşil sebzelerde bulunur) gibi diğer besinler sağlıklı saçlar için şarttır. Eksiklikleri, saçın kuru ve ince olmasına neden olurken saç uzama sürecini de olumsuz etkiler.

Kötü Ağız Sağlığı

İltihaplı veya kanayan diş etleri ve diş çürüğü yetersiz beslenme belirtileridir. Dişleriniz için dişçiye gitmeniz gerekiyorsa, yediğiniz ve içtiğiniz şekerli gıdaları düşünün. Meyveler, sebzeler ve koyu yeşil yapraklıları diyetinizde artırarak diş için gerekli besinleri alabilirsiniz.

Ciltte Yaşlanma Belirtileri

Vücuttaki besin eksiklikleri, görünüşünüzü kesinlikle etkileyecektir. Bunu önlemenin en iyi yolu (kırışıklıklar ve sarkan cilt için) kalori alımı, cilt bakımı ve fiziksel aktivite düzeyini ayarlayarak yaşam tarzınızı değiştirmektir. Ayrıca stres miktarına dikkat edin. Yediğiniz yiyeceklerein antioksidan özelliklere sahip olması cilt yaşlanmasını yavaşlatacaktır. Cilt için tüketmeniz gereken gıdalar flavonoidler ve A, C, D ve E vitaminleri gibi antioksidanlar, omega 3 ve proteindir. Bunların tümünü alabilmek için diyetinize bol miktarda meyve ve sebze ekleyin.

SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN 10 İPUCU

Çeşitlilik, denge ve ölçülü olmayı temel alan doğru beslenme ipuçlarıyla yaşam tarzınızı düzenlemeniz gerekir. Doğru beslenme, belirli gıdalardan vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak porsiyonları cinsiyetinize, yaşınıza ve fiziksel aktivite düzeyine göre ayarlanması gerekir.

Çeşitli Yiyecekler Yiyin

Sağlık için günde 40'tan fazla farklı besine ihtiyacımız vardır. Hiçbir yiyecek tüm besin maddelerini sağlayamaz, bu yüzden çeşitli yiyecekler yenilmelidir. Dengeli alım her zaman önemlidir. Öğle yemeğinde daha fazla yağ yerseniz, akşam yemeğinde alımını azaltın ve bir öğünde daha fazla karbonhidrat aldıysanız diğer öğünde dengelemeye çalışın.

Sağlıklı Karbonhidratları Tercih Edin

Çoğu insan ekmek, makarna, pirinç, diğer tahıllar gibi yiyecekleri yeterince yemez. Diyetinizdeki kalorilerin yarısından fazlası bu yiyeceklerden gelmelidir. Diyette yeterli lifi sağlamak için ekmek, makarna ve diğer tam tahıllı tahılları tercih edin.

Bol Meyve ve Sebze Yiyin

Meyve ve sebzeler önemli koruyucu besinler sağlar ancak çoğu kişi yeterli meyve ve sebze yemez. Günde en az 5 porsiyon yemeye çalışın ve yeni tarifler ve meyve ve sebzeleri yemenin yeni yollarını deneyin.

Sağlıklı Bir Kiloda Olun

Sizin için en uygun vücut ağırlığı cinsiyet, yaş, boy ve kalıtsal faktörler dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Vücut ağırlığındaki herhangi bir artış, başta kalp olmak üzere çeşitli hastalık risklerini artırır. Fazla yağ birikimi, ihtiyacımız olandan daha fazla kalori alımından kaynaklanır. Düzenli fiziksel aktivite, enerji (kalori) harcamanın iyi bir yoludur ve kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur. Kilo almaya başlıyorsanız daha az yemeli ve daha aktif olmalısınız.

Porsiyon Boyutlarını Ayarlayın

Makul porsiyonlar yerseniz, sevdiğiniz tüm yiyecekleri menüden tamamen çıkarmadan beslenebilirsiniz. Dışarıda yemek yiyorsanız ve porsiyonların büyük olduğunu düşünüyorsanız, yemeğinizi evde yapmaya çalışın. Bu şekilde hem fast food'lardan uzak durabilir hem de daha küçük porsiyonlar tüketebilirsiniz.

Düzenli Beslenin

Öğün atlamak genellikle aşırı yeme ile sonuçlanan açlığa neden olabilir. Atıştırmalıklar, açlığı kontrol etmeye yardımcı olur, ancak atıştırmalıklar sadece bir atıştırmalıktır, normal bir öğünün yerini asla almaz. Ayrıca, bir ara öğünün de toplam kalori alımına katkıda bulunduğunu unutmayın.

Bol Sıvı Tüketin

Yetişkinler günde en az 2 litre sıvı içmelidir, bu miktar çok sıcak havalarda ve fiziksel olarak aktif olunan günlerde artırılmalıdır. Sade su iyi bir sıvı kaynağıdır, ancak farklı türde sağlıklı içecekler de tüketebilirsiniz. Suya ek olarak meyve suları, bitki çayları, kahve, süt ve benzerlerini tüketebilirsiniz.

Aktif Kalın

Çok fazla kalori ve yetersiz fiziksel aktivite kilo alımına neden olabilir. Orta düzeyde fiziksel aktivite kalori yakmaya yardımcı olur. Fiziksel aktivite kalp ve dolaşım sistemi başta olmak üzere genel sağlık için de iyidir. Bu nedenle, fiziksel aktiviteyi günlük rutininizin bir parçası haline getirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Asansör yerine merdivenleri kullanın, gün içinde yürüyüş yapın.

Yaşam Tarzınızı Kademeli Olarak Değiştirin

Yaşam tarzınızdaki kademeli değişiklikler, bir kerede büyük değişiklikler yapmaktan çok daha kolaydır. Üç gün boyunca tüm öğün, ara öğün ve öğün aralarında tükettiğiniz tüm yiyecek ve içecekleri yazın. Günlük diyetinizde çok az meyve ve sebze mi var? Kademeli olarak artırarak daha fazla meyve ve sebze yemeye çalışın. En sevdiğiniz yemek çok fazla yağ mı içeriyor? Bu yiyeceği tamamen diyetinizden çıkarmayın ve kendinizi kötü hissetmeyin. Daha az yağlı seçeneği seçmeye çalışın veya daha küçük porsiyonlar yiyin.

Dengede Kalın

İyi ya da kötü yiyecekleri değil iyi ya da kötü beslenmeyi önemseyin. Sevdiğiniz yiyecekler hakkında kendinizi suçlu hissetmeyin, onları ölçülü olarak yiyin ve sağlık için hayati önem taşıyan denge ve çeşitliliği sağlayacak diğer yiyecekleri tüketmeyi unutmayın.