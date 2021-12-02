Özellikle kalp ve damar sağlığı için çok önemli olan kolesterol seviyeleri, kalp krizinden felçlere kadar birçok ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor. İşte kötü kolesterolü düşürmek için ipuçları.

Kolesterol, hücre zarının bir parçası olduğu için vücudumuzda doğal olarak bulunur. Ancak, yüksek kolesterol düzeylerine sahip olmak, kalple yakından ilgili çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Bu nedenle, yüksek kolesterolü olan biriyseniz, mutlaka kötü kolesterol (LDL kolesterol) düzeylerini düşürmeniz gerekir.

Kolesterol seviyeleri genel olarak yaşam tarzı alışkanlıklarına bağlıdır ve sağlıklı beslenme en önemli adımdır. Genel olarak, tüm ultra işlenmiş gıdaların uzun vadede tüketilmesi sağlığınıza zararlı etkiler yaratır, bunlardan biri kandaki kolesterol artışıdır. Bu, vücudumuzun damarlarında ve atardamarlarında kolesterol birikmesine neden olarak kalp krizlerini tetikleyebilir.

Bunu düzeltmenin en kolay yolu, doymuş ve trans yağları ortadan kaldırmak ve diyetinize sağlıklı yağları dahil etmek, böylece iki kolesterol türü olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) düzeylerini sağlıklı düzeyde tutmanıza yardımcı olmaktır.

Bunun haricinde yapacağınız yaşam tarzı değişiklikleriyle de kolesterolünüzü kontrol edebilirsiniz.

İşte kötü kolesterolü düşürmek için en iyi 6 yöntem:

TUZ ALIMINIZI SINIRLAYIN

Tuz tüketimi sağlığı büyük ölçüde etkiler. Yeterli tuz tüketimi önemlidir çünkü vücudun ihtiyacı olan sodyum düzeylerini sağlar. Ancak fazla tuz tüketimi, özellikle yüksek tansiyonu olan kişilerde sağlığı oldukça olumsuz etkiler.

Bu iki hastalık, hiperkolesterolemi ve yüksek tansiyon genellikle birbirine eşlik eder, yani kolesterolünüz varsa büyük olasılıkla hipertansiyonunuz da vardır. Ve sonuç olarak, ciddi bir kalp ve damar hastalığına sahip olma riskiniz büyük ölçüde artar.

Bu nedenle özellikle değerleriniz genellikle yüksekse tansiyonunuzu etkilememesi için tuz alımınızı sınırlandırmanız gerekir. Bu şekilde, sağlığınız için en az bir risk faktörünü azaltarak yaşam tarzınızı iyileştirebilirsiniz.

DAHA AZ BASİT ŞEKER TÜKETİN

Kandaki kolesterol miktarını sadece doymuş yağlar değil, aynı zamanda rafine unlar ve şeker de etkiler. Diyabet de yüksek kolesterol seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir.

Ayrıca yüksek kolesterol, kalp krizinin ve diyabetin kronik komplikasyonlarının en sık nedeni olan arterioskleroza neden olur. Bu nedenle rafine un ve şekeri, çok daha sağlıklı bir diyet ve yeterli kan şekeri seviyesini korumanıza yardımcı olacak kompleks karbonhidratlarla değiştirmeniz gerekir.

Sızma zeytinyağı, avokado veya yağlı balıklar gibi sağlıklı yağlar, sebze, meyve, kurubaklagiller ve tam tahıllara dayalı dengeli bir diyet izleyin.

DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPMAYA ÇALIŞIN

Düzenli olarak fiziksel egzersiz yapmak, yağlar dahil tüm makro besinlerin dönüşümüne ve mobilizasyonuna yardımcı olur. Ayrıca LDL'yi düşürmeye yardımcı olur ve HDL seviyelerini normal değerlerine yükseltir.

Ek olarak, yeterli kilonun korunmasına yardımcı olur, böylece fazla kilo ve obeziteden uzak durulabilir. Bu nedenle, sevdiğiniz herhangi bir fiziksel aktiviteyi düzenli olarak yapmalısınız.

Her gün sadece 30 dakika yapacağınız tempolu yürüyüş dahi sağlığınız üzerinde büyük etkiler yaratacaktır.

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara öldürür. Sayısız kronik ve ölümcül hastalık üreten toksik bir alışkanlıktır. Sigara kan basıncınızı, kalp atış hızınızı ve kan dolaşımınızı sağlığınızı riske atan seviyelere taşır.

Ayrıca toplardamar ve atardamarlardaki kolesterol birikimi kanın geçişini zorlaştırıyorsa sigara içmek bu zorluğu daha da artırır.

Dahası, bu küçük tortular boyut olarak artabilir ve ayrılabilir, daha küçük çaplı damarlara ve atardamarlara doğru hareket ederek kalpte bir tromboza neden olabilir, bu da ölümcül kalp krizine yol açabilir.

KİLONUZA DİKKAT EDİN

Fazla kilolu olmak ve hatta dahası obezite, vücudumuzda sağlığımızı riske atan, hayal bile edemeyeceğimiz bir takım değişikliklere neden olur. Obez bir kişiyi strese sokmak gibi basit bir davranış, onlar için ölümcül bir duruma neden olabilir.

Hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve diyabet ile yakından ilişkili olmasının yanı sıra, ölüm riski ile obezite arasında da doğrudan bir ilişki vardır.

Bu nedenle, obezite yolunda olan bir kişiyseniz, ölüm riskinizin artmasını istemiyorsanız, alışkanlıklarınızı değiştirmeniz ve diyet ve düzenli fiziksel egzersizi günlük hayatınıza dahil etmeniz zorunludur.

ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Alkol sağlığa yararlı değildir ve özellikle aşırı tüketimi vücutta büyük yıkımlara neden olur. Alkol, ne kadar tüketirseniz tüketin obezite, kalp hastalığı ve kanserle yakından bağlantılıdır.

Ayrıca HDL ve LDL değerlerini büyük ölçüde değiştirerek trigliserit düzeylerini önemli ölçüde artırır. Bu nedenle alkol tüketimini mümkün olduğunca ortadan kaldırmanız önemlidir. Unutmayın; alkolün sağlıklı bir dozu yoktur. Küçük miktarlarda dahi vücuda zararlıdır.