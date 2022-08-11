Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen göz altındaki koyu halkalar, sağlıklı beslenme yoluyla etkili bir şekilde azaltılabiliyor. İşte koyu halkaları azaltmaya yardımcı olan 10 yiyecek...

Uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme, stres, sigara ve alkol kullanımı... Göz altındaki koyu halkaların birçok nedeni vardır. Hiçbir yiyecek tek başına anında koyu halkaların kaybolmasını sağlamasa da bazı yiyecekleri tercih etmek koyu halkalarınızın görünümünü azaltabilir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı ile birlikte sağlıklı bir diyet, bu cilt rahatsızlıklarına karşı etkili bir şekilde savaşmaya yardımcı olur.

Koyu halkaları yok etmek için önce kan dolaşımını düzeltmek şarttır. Renkli meyvelerde bulunan flavonoidler ve turunçgillerde bulunan sittroflavonoidler gözlerinizin altındaki küçük mor damarların kaybolmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda dolaşımı iyileştiren C vitamini de önemlidir. Bir antioksidan olan E vitamini de cilt hücrelerinin yaşlanmasına karşı savaşarak koyu halkaların kaybolmasına yardımcı olur.

Ayrıca yeterli sıvı alımı da çok önemlidir. Vücudun susuz kalması, dolaşımı bozar ve daha fazla koyu halkaya yol açar.

Uyku kalitesi önemli

Koyu halkaların en önemli nedenlerinden biri de kalitesiz uykudur. Dinlendirici bir uyku göz altındaki koyu halkalar için çok önemlidir. Uyandığınızda gözlerinizin şişmesini önlemek için mümkün olduğunca fazla tuz ve şekerden kaçının. Bunlar ayrıca cildin yaşlanmasını hızlandıran doku glikasyonundan sorumludur, koyu halkaların görünümünü artırır.

Her gece 7 ila 9 saat uyuyun. Ancak uyku saatiniz de önemlidir. Saat 22.00 ila 23.00 arasında yatağa gidin ve uyumaya çalışın.

Koyu halkalarla savaşmaya yardımcı olan 10 yiyecek

Yeterli ve dengeli bir diyet yeterli besin almanızı sağlar ve dolaşım sistemini ve koyu halkaları iyileştirir. Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet sağlığımızın her yönü için faydalıdır, vücudunuzun düzgün çalışması için gerekli besinleri ve vitaminleri sağlar ve cildinizin sağlıklı görünmesini sağlar.

Göz altındaki koyu halkaları iyileştirmeye yardımcı olan bazı yiyecekler:

Kırmızı biber

C vitamini bakımından çok zengin olan biberler antioksidan ve uyarıcı özelliklere sahiptir. Portakal veya kividen bile daha fazla C vitamini içerirler. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmek için mükemmeldir.

Nar

Nar, damar genişletici etkisi olan antioksidanlar ve nitratlar açısından zengin bir meyvedir. Kas dokularının kan akışını ve oksijenlenmesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Avokado

Avokado, kalbe iyi gelmesinin yanı sıra E vitamini ve antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir ve cilde iyi yağlar sağlar. Avokado, koyu halkaları önleyici bir etkiye sahiptir. Avokado tüketmenin ötesinde, her bir gözün altına bir avokado parçası yerleştirip bekleterek koyu halkaları azaltabilirsiniz.

Bitter çikolata

Bitter çikolataların ana bileşeni kakaodur. Kakaoda bulunan flavonoidler, atardamarların sağlığı için faydalı olan nitrik oksit artışını sağlar. Ancak, en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar tüketilmelidir.

Ispanak

Ispanak, tıkanıklıkları açma özelliğine sahiptir ve kan pıthılarına karşı çok faydalı bir vitamin olan K vitamini açısından zengindir. Lahana, brokoli veya pırasa gibi koyu yeşil sebzeler de K vitamini içerir. Bu sebzeler dolaşımı iyileştirerek koyu halkaları önler.

Sarımsak

Sarımsak, dolaşım ve kalp üzerindeki faydalı etkileriyle bilinir. Dokulara kan akışını artıran ve aynı zamanda tansiyonu düşüren bir madde olan allisinden oluşur. Düzenli sarımsak tüketimi göz altındaki koyu halkaların gelişimini önler.

Soğan

Soğan iyi bir antioksidan kaynağıdır. Atardamarları ve damarları genişleterek kan akışını iyileştirir. Ek olarak iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Yağlı balıklar

Somon, uskumru, ton balığı, sardalya ve hamsi de dahil olmak üzere yağlı deniz balıkları nitrik oksit salınımını destekleyen, damarları genişleten ve kan akışını artıran bir omega 3 kaynağıdır. Ayrıca, kanda trombosit birikimini engellemeye yardımcı olur ve dolaşımı iyileştirirler. Yeterli omega 3 alımı koyu halkalara karşı oldukça etkilidir.

Portakal

C ve E vitaminleri ve antioksidanlar açısından zengin olan portakal, hücre onarımına katkı sağlar. Portakallar, cilde genç ve dolgun bir görünüm kazandıran kolajen üretimini uyaran C vitamini ile doludur. Ayrıca yaşlanmanın gözle görülür belirtileriyle savaşmaya yardımcı olan beta karoten içerirler.

Kivi

Kivi de çok iyi bir C vitamini kaynağıdır. Göz çevresinde doğal bir maske olarak kullanmak bile mümkündür. Özellikle şişmiş gözlerin inmesine ve dolayısıyla koyu halkaların sönmesine yardımcı olur.