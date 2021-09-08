Kronik ağrılar zamanla alışkanlık kazanıyor

Fizyoterapist Sercan Ateş, ağrıların mesleki aktiviteler, kötü duruş, spor aktiviteleri, mekanik aşırı yüklenmeler, hareketsiz yaşam tarzı ve depresyon gibi sebeplerle oluşabildiğinin bilgisini verdi.

Uzman Fizyoterapist Sercan Ateş, spesifik olmayan boyun ağrılarının genel popülasyonda yüzde 16-75 görülme oranıyla kas iskelet sisteminin özgürlüğünü en çok kısıtlayan ağrılardan olduğunu açıkladı. Ateş, ağrıların bireyi psikolojik, sosyal ve fiziksel yönden çok etkilediğini söyledi. Ev ve iş hayatına olumsuz etkileri toplumsal açıdan da sosyoekonomik kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti. Herhangi bir yıl içerisinde yetişkinlerin yüzde 30-50’si boyun ağrısı ile tanıştığını söyleyen Ateş, dijital çağın negatif yükleri düşünüldüğünde çoğu yetişkinin hayatının bir döneminde boyun ağrısı yaşadığını ifade etti. Ateş, ayaktan fizyoterapiye başvuran hastaların yaklaşık yüzde 25’inin spesifik olmayan boyun ağrısı yaşadığını ve kadınların erkeklerden daha çok etkilendiğinin bilgisini verdi.

EGZERSİZ SEÇİMİ KİŞİNİN DURUŞUNA ÖZEL OLMALI

Spesifik olmayan boyun ağrılarının, genellikle omuz-baş arasında, boyun çevresinde görülen ve bazen omuz kuşağına yayılan ağrılar olduğunu söyleyen Ateş, bu ağrıların spesifik sebebinin tespit edilmediğini ve herhangi bir yapısal patoloji ile açıklanmadığını ifade etti. Uzm. Fizyoterapist Sercan Ateş, mesleki aktivitelerin, kötü duruşun, spor aktivitelerinin, mekanik aşırı yüklenmelerin, hareketsiz yaşam tarzının ve depresyon gibi sebeplerin spesifik olmayan boyun ağrılarına neden olabildiğini vurguladı. Ateş, bu etkilerin gündelik yaşamın büyük bir parçası olduğu için kişi farkında olmadan ağrılarıyla yaşamaya başladığını ve ağrılarıyla arkadaş olduğunu gözlemlediğini açıkladı.

Uzm. Fizyoterapist Sercan Ateş, kişinin egzersiz programlarını hastanın postür (duruş) değerlendirmesine ve kas-eklem-fasya bağlantılarına göre yapılması gerektiğini önerdi. Ateş, duruş eğitimi sadece statik olarak ele alınmaması gerektiğini ve dinamik postür eğitiminin de verilmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Ateş, günlük hayatta yaptığımız hareketlerin vücudumuzdaki tüm eklemleri aynı anda etkileyen karmaşık bir yapıya sahip olduğunun ve görsel feedback uyarılı lazerli sistemlerin duruş eğitimi için kullanıldığının bilgisini verdi.

MANUEL TERAPİ İLE KISA VE ETKİLİ TEDAVİ

Manuel terapi ülkemizde ve dünyada giderek popüler hale gelen uluslararası tedavi rehberlerinde önerilen kanıta dayılı tedavi metodu olduğunu açıklayan Ateş, spesifik olmayan boyun ağrısında manuel terapinin amacı ağrıyı azaltmak, hareket kabiliyetini ve motor kontrolü arttırmak olduğunun altını çizdi. Aktif ve pasif teknikler ile hareketlerin birlikte uygulandığını açıklayan Uzm. Fizyoterapist Sercan Ateş, manuel terapinin kısa tedavi seansları ile hızlı ve etkili sonuçlar alındığını belirtti.

Uzm. Fizyoterapist Sercan Ateş, dijital çağın getirdiği yeniliklerin ve yaşam tarzının sağlık üzerindeki etkileri düşünüldüğünde fizyoterapistlik mesleğinin zamanın popüler mesleği haline geldiğini ifade etti. Ateş, fizyoterapistlerin yenidoğandan yaşamın sonuna kadar hayatın her anında sağlıkla ilgili yolculukta bireye el uzattığını ifade ederken, hareketin yaşamın çok önemli bir parçası olduğu da vurguladı.