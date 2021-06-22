Kronik prostatit kısırlığa neden olabilir

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zafer Oyman, kronik prostatit hastalığının özellikle genç erkeklerin yaşamını ciddi boyutta etkilediğini ve uzun süreli bir organ iltihabı olduğunu belirtti.

Kronik prostatit, gençlerde de sıkça rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Tedavi edilmediği takdirde kısrlığa bile yol açabilme potansiyeli olan bu hastalık, çeşitli yollarla kendini gösterebilir. Oluşan kısırlık sonucu tüp bebek yöntemine başvurulduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zafer Oyman, asıl sorun olan kronik prostatitten kurtulmanın daha akıllıca bir yaklaşım olduğuna değindi.

“45 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERDE NADİR GÖRÜLÜYOR”

Hastalığın ortaya çıkmasındaki en temel nedenin korunmasız ilişki olduğunu söyleyen Oyman, “Tedavisini zamanında yaptırmayan hastada iltihap, üretradan prostat bezi içerisine yerleşmekte ve bu durum tedaviyi oldukça zorlaştırmaktadır.” dedi. Kronik prostatitin diğer bir sebebinin ise üşütmeye bağlı ortaya çıktığını ifade eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zafer Oyman, “Uzun süre soğuğa maruz kalan erkeklerde de kronik prostatit görülmektedir. Biz bu durumu genellikle yüzücülerde, kayakçılarda ve uzun süre dağda operasyon yapan askerlerimizde görmekteyiz.” diye konuştu.

Kronik prostatitin genellikle genç erkeklerde görüldüğünü söyleyen Oyman, prostatite 45 yaşını geçmiş erkeklerde pek rastlanmadığını, 20 ila 45 yaş arasındaki erkeklerde hastalığın daha fazla görüldüğünü belirtti. Kronik prostatitte birçok belirtinin görüldüğünü söyleyen Oyman, şu ifadeleri kullandı: “Hastalar çeşitli problemlerle bize başvurabilmekte. Genç erkekler ereksiyonun kaliteli olmadığından yakınıyorlar. Birçok hastada bu hastalığa bağlı olarak erken boşalma sorunu yaşanmakta. Tüm bunların yanı sıra testislerde, kasıkta, peniste, perine dediğimiz bölgede ağrı ve idrara sık çıkma gibi şikayetlere de sebep olur.”

“KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİR”

Kronik prostatitin kısırlığa da yola açabildiğini vurgulayan Oyman, “Belirtiler arasında en büyük sorun kısırlıktır. Hastalar genellikle bu nedenle tüp bebek yöntemine başvurmaktadır. Fakat asıl sorun kronik prostatitten kaynaklanmaktadır. Kısırlıkta kronik prostatit tespiti yapıldığında derhal tedaviye başlanmalı. Tedavi tamamlandıktan sonra sperm tahlilleri iyi duruma gelen hasta tüp bebeğe ihtiyaç duymadan çocuk sahibi olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Oyman, kronik prostatitin tedavisi hakkında ise şunları söyledi: “Hastalığın tedavisinin hastalarımda yüzde 80 oranında başarı sağladığını söyleyebiliriz. Fakat hastalığın tedavisi inatçıdır ve bu yüzden hastanın düzenli olarak kontrole gitmesi gerekmektedir. Prostatit teşhisinde prostat bezine rektal olarak masaj yapılmakta, penisten gelen akıntı mikroskopta incelenerek teşhis konmaktadır."