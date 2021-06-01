Küçük ısırık, büyük tehlike: Kene sokması nasıl anlaşılır?

Yaz aylarının korkulu rüyası keneler, küçük ısırıklarıyla sağlığınıza büyük tehlikeler yaratabilir. Peki kene ısırdığınız nasıl anlarız? Kene sokması durumunda ne yapılmalı? İşte bilmeniz gerekenler

Havaların ısınmasıyla birlikte yeşillik alanlarda geçirilen zamanlar da artıyor. Ancak bu süreçte kene sokmalarına karşı dikkatli olmakta yarar var.

Kırım Kongo Kanamalı ateşi olarak da bilinen kene ısırması sonucu meydana gelen durum insan sağlığını ciddi ölçüde tehdit etmektedir.

Henüz tam olarak aşısı bulunmayan kırım kongo keneleri vücuda yapıştığı takdirde derhal bir sağlık kuruluşuna başvuru yapmak gerekiyor.

Peki kene ısırığı nasıl anlaşılır? Kene sokması durumunda ne yapılmalı? İşte kene sokmasına dair bilgiler..

KENE ISIRMASI BELİRTİLERİ

Keneler en çok boyundan, kollardan ve bacaklardan girer. Daha çok kıyafetlere yapışıp yerleştiği için vücudun gizli kıvrımlarına girdiği hissedilmeyebilir. İlk olarak kaşıntı, kızarıklık ve şişlik olarak belirti gösterebilir.

Kene ısırması belirtilerinin ortalama 1 ila 3 gün arasında kuluçka zamanında ilk olarak:

İştahsızlık,

Baş ağrısı,

Yüksek ateş,

Yaygın kas ağrıları,

Mide ağrısı,

Kusma ve bazen de ishal şikayetleri ortaya çıkar.

Birkaç gün içinde durum daha da ileri giderek:

Gözlerde ve yüzde kızarıklık,

Göğüste noktasal kanamalar,

Vücutta yaygın cilt altı kanamaları,

Burun kanaması,

Dışkıda ve idrarda kan bulunması şeklinde kendisini gösterir.

KENE SOKMASI DURUMDA NE YAPILMALI?

Keneler oldukça küçük ve zehirli olan kene türlerinin diğer kene türlerine göre daha tehlikeli olması sebebiyle kene yapışması durumunda kesinlikle keneyi öldürmemek gereklidir üzerine her hangi bir sıvı dökülmemelidir.

Kene nasıl çıkarılır konusundaki en önemli husus kene yapışmasını takiben en yakın sağlık kuruluşuna gidip uzman doktorlar tarafından bu işlemin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çünkü vucuda kene yapışması durumunda kendiniz çıkarmaya çalıştığınız durumlarda yapacağınız yanlış bir hareket sağlığınızı ciddi derecede tehlikeye atacaktır.

KENELERDEN KORUNMAK İÇİN