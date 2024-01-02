Kulağı böyle olan kalbine baktırsın! 24 saatiniz var... Kalp krizi "geliyorum" diyebilir. Uzmanlar, özellikle kulaklardaki detayın kalp sağlığına ilişkin belirti verdiğini söylüyor.

ensonhaber.com

Kalp krizi, her an sizi yakalayabilir.

Yakın zamanda bir kardiyoloğa görünmediyseniz, vücudunuzdaki sinyalleri bilmenizde fayda var.

Uzmanlara göre, kulaklarınızda ortaya çıkan belirli değişiklikler, kalp hastalığına işaret edebiliyor.

Araştırmacılar, kulak memesi kırışıklıkları ile koroner arter hastalığı arasında bir ilişki tespit etti.

Bu belirtiye dikkat

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Frank Sanford, 1973 yılındaki bir makalesinde, kendi ve meslektaşlarının araştırmalarına dayanarak, kulak memesi kıvrımı ile kalp hastalığı arasında bir ilişki olduğunu bildirmiştir.

Bu kırışıklık genellikle 45 derecelik bir açıyla oluşur ve kulak memesi boyunca çapraz bir şekilde uzanır.

Belirtilen tür bir değişiklik yaşanıyorsa bir doktora başvurmanın önemli olduğunu önermektedirler.