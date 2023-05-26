Kurban eti hakkında bilmeniz gereken gerçekler

Bu yıl Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban kesmek için hazırlıklar yapılıyor.
Eski zamanlarda kurban kesme ve kurban eti saklama işlemleri daha zahmetliydi. Şimdilerde çok daha kolay.
Kurban eti denildiğinde akıllarda "Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne zaman yenir?" gibi sorular yer alıyor.
İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyenler kesinlikle bu hataları yapmasın. İşte kurban eti hakkında bilmeniz gereken detaylar...
Kurban eti hakkında bilmeniz gerekenler
- Kurban edilen hayvanın üçte birini kurban sahibi alır, üçte biri misafir ve dostlara paylaştırılır, üçte biri de fakirlere verilir.
- Kurban eti çok taze bir et olduğu için ve aynı gün kesildiği için kasaptan ya da marketten satın aldığınız dinlendirilmiş etlerden koku olarak daha yoğundur. Yani tazelik kokar.
- Kurban etini yıkayan bazı kişiler vardır ancak bu çok yanlış. Kurban etinin yıkanması etteki bakteri miktarını hızla arttırır. Kurban eti asla yıkanmaz.
- Kurban eti, kesilip parçalandıktan sonra 1 gece dinlendirilmeden hemen poşetlenirse yeşillenir. Kurban eti kesildikten sonra 24 saat dinlendirilmeli ve 1 günün sonunda yenilmelidir.
- Kurban kesme sırasında hayvan gerildiği için eti de çok sert olur. Dinlendirilmeden tüketilmesi sindirim sorunlarına yol açar. Hemen kesip pişirip yemek ilerde ciddi hastalıklara sebep olabilir.
- Kurban etinin ideal saklanma süresi 3 ay, en fazla 1 yıldır. Bu süreden fazla bekletilen et size faydadan çok zarar verir.
- Kurban kesemeyen kişilere et dağıtırken kemik verilmez. Kemiksiz et verilmesi uygundur. Diğer türlü saygısızlık olur.