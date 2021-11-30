Kuru göz sendromu neden oluşur ve nasıl tedavi edilir

Kuru göz sendromu neden oluşur ve nasıl tedavi edilir

Sık sık göz ağrısı ve göz kapaklarının içinde hoş olmayan bir karıncalanma hissi ile ortaya çıkan kuru göz sendromu, doğru ipuçları izlenerek tedavi edilebiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Kuru göz sendromu, gözün yüzeyinde uzun süreli sulu veya 'kayganlaştırıcı' bir bileşenin eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. Genellikle bu durum, yetersiz gözyaşı üretimi veya gözyaşının çok hızlı buharlaşması ile ilişkilidir. Sonuç olarak, düzenli tahriş iltihaba dönüşebilir ve hatta gözün ön kısmında hasara neden olabilir.

Dünya istatistiklerine göre, göz kuruluğu ile ilişkili hastalıklar dünya nüfusunun yüzde 20'sini etkiliyor ve bu rakam giderek artıyor. Araştırmacılar, hastalığın yayılmasını, aşırı alet kullanımı ve çevre kirliliği ile ilişkilendiriyor.

İleri yaştaki insanlar ve özellikle kadınlar kuru göz sendromundan daha fazla etkilenir.

KURU GÖZ BELİRTİLERİ

Genellikle kişi aynı anda her iki gözünde de kuruluk hisseder. Bu duruma aşağıdaki belirtiler eşlik eder:

- Kaşıntı, karıncalanma veya yanma,

- Işık hassaslığı,

- Kızarıklık,

- Gözde bir 'leke' hissi,

- Kontakt lens takarken rahatsızlık,

- Gece sürüş zorluğu,

- Vücudun tahrişe tepkisi olarak gözyaşları,

- Bulanık görme,

- Hızlı göz yorgunluğu.

Hastalığın ilk formunda, yukarıdaki belirtilerden birkaçından biri ve garip bir şekilde gözyaşları gözlenir. Bunun nedeni, göz yüzeyindeki kuruluğun bazen bir savunma mekanizması olarak aşırı sıvı üretimine yol açabilmesidir. Aynı zamanda rüzgar, duman, sis, klima, merkezi ısıtma gözyaşı üretimini etkileyecektir. Hastalar özellikle akşamları televizyon izlerken, bilgisayar başında çalışırken ve kitap okurken benzer belirtiler gözlemler.

Hastalık ilerlerse rahatsızlık artar, gözyaşı sıvısı miktarı azalır ve kan damarları gözlerde daha net görünür hale gelir. En şiddetli vakalarda, kuruluk gözde hasara neden olabilir.

KURU GÖZ SENDROMUNUN NEDENLERİ

Kuru göz çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Genellikle birkaç faktör hastanın sağlığını aynı anda etkiler:

Bilgisayar Kullanmak

Akıllı telefon, tablet veya diğer taşınabilir dijital cihazların yanı sıra uzun süre bilgisayar kullanımı göz kuruluğuna neden olur. Sürekli ekrana baktığımızda çok daha az göz kırparız ve bu da gözyaşının buharlaşmasına neden olur. Göz daha az sulanır. Uzmanlar, bilgisayar kullanımının çalışma saatleri dışında günde 2 saatle sınırlandırılmasını önermektedir.

Kontakt Lens

Her şey türlerine ve kalınlıklarına bağlıdır. En önemli şey, onları takabileceğiniz süreyi aşmamaktır. Bu genellikle kutuda belirtilir (ortalama 8 ila 16 saat). Lenslerinizi zamanında değiştirmeniz ve asla gözünüzdeyken uyumamanız önemlidir. Gerekli hijyeni sağlamazsanız, plastikten nem sızmayacağından göz kuruyabilir. Sonuç olarak, enfeksiyonlar mukoza zarına daha hızlı nüfuz edecektir.

Cinsiyet ve Yaş

Kuru göz herkesi etkileyebilir, ancak yaş ilerledikçe gözyaşı üretimi azalır. Özellikle 50 yaş üstü kişilerde kuru göz sendromu görülür. Ancak, kadınlar erkeklerden daha fazla risk altındadır. Bu, menopozdan sonra vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler nedeniyle olur.

Kuru Hava

Klima, ısıtma sistemleri, fanlar, yükseklik (hem dağlarda hem de uçakta) ve iklim gözyaşı sıvısı dahil nemin hızlı buharlaşmasına neden olur.

Sigara İçmek

Tütün dumanı güçlü bir tahriş edicidir. Gözyaşı filminin lipid tabakasını parçalayarak kuru göz sendromuna neden olur. Ve burada sadece aktif değil, aynı zamanda pasif içicilerin de dikkat etmesi önemlidir. Sigara, diğer şeylerin yanı sıra görme bozukluğuna, katarakt ve koroid iltihabına neden olabilir.

Sağlık Sorunları

Endokrin sistemle ilişkili bazı hastalıkların yanı sıra diyabet, lupus, romatoid artrit ve Sjögren sendromu da kuru göz sorunlarına neden olabilir.

İlaçlar

Kuru göz sendromu belirli tipteki antidepresanların, doğum kontrol ilaçlarının, antihistaminiklerin ve beta blokerler veya diüretikler gibi tansiyon ilaçlarının bir yan etkisi olabilir.

Göz Kapaklarını Kapatamama

Bilim camiasında bu hastalığa lagoftalmi denir. Doğal yaşlanma, göz enfeksiyonları ve travma veya sinir hasarı gibi birçok nedeni vardır. Sürekli yarı açık gözler, bir rüyada bile kornea ülserlerine neden olabilir, bu nedenle bu durumu yaşarsanız hemen bir göz doktoruna başvurmalısınız.

Lazer Cerrahisi

Çoğu durumda, kuru göz rahatsızlığı işlemden birkaç hafta sonra kaybolur. Ameliyattan önce hoş olmayan bir belirti fark ederseniz, bu konuda doktorunuza danışın. Daha başarılı bir iyileşme için kuruluğu ameliyattan önce tedavi etmek en iyisidir.

Maskeler

Koronavirüsün yayılmasına karşı korunmak için taktığımız maskeler de doğru kullanılmadığında gözlerimizi kurutabilir. Bu özellikle maskeyi gözlükle takanlar için geçerlidir. Soluduğumuz hava yukarıya, doğrudan gözlere yönlendirilir. Bu nedenle üst kısımda bir 'cep' yaratarak sıkışır. Akış aşağı yönlendirilmezsei göz kuruluğuna neden olabilir. Bu arada, gözlüklerin buğulanması da duracaktır.

KURU GÖZ SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çoğu zaman, hastalar kuru gözleri tedavi etmek için suni gözyaşı kullanır. İlaç reçetesiz olmasına rağmen, sizin için doğru olan damlaları bulmak biraz zaman alabilir. Yapay gözyaşı sıvı ve jel formlarda mevcuttur.

Sıvı damlalar hızlı bir etki sağlar, ancak etkileri çoğu zaman kısa ömürlüdür, birçok kez kullanmanız gerekir. Damlaların koruyuculu veya koruyucusuz yapılıp yapılmadığına dikkat etmek önemlidir. Koruyucular şiddetli kuru gözleri olan hastalarda mukoza zarlarını tahriş edebilir. Bu gibi durumlarda, mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Genellikle küçük, tek kullanımlık şişelerde satılırlar.

İleri vakalarda uzmanlar, jel benzeri yapay gözyaşlarını reçete eder. Bu damlaların birçok yan etkisi vardır, bu nedenle bir uzmana danışmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu etkilerden biri, birkaç dakikalığına bulanık görmedir. Bu nedenle bu ilacı yatmadan önce veya dinlenme zamanlarında kullanmanız önerilir.

Steroid bazlı olanlar gibi diğer damlalar da reçeteyle alınabilir.

Diyetinizi Değiştirin

Bol su için ve diyetinize omega 3 yağ asitleri açısından zengin besinler ekleyin. Somon, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda ve ceviz ve keten tohumu yağında iyi miktarda bulunurlar.

Daha Sık Göz Kırpın

Özellikle bilgisayarları ve elektronik cihazları kullandığınızda daha sık göz kırpmaya çalışın. Bunu sakince yapmak daha iyidir, göz kapaklarını en az birkaç saniye sıkarak gözün yeni bir gözyaşı tabakasıyla tamamen doymasını sağlar.

Göz Egzersizleri Yapın

Bilgisayar ve telefon gibi cihazlar hayatınızın ayrılmaz bir parçasıysa, gözünüzü 20 dakikada bir 20 saniye boyunca ekrandan başka bir uzak nesneye çevirin. Zamanı kendi başınıza takip edemeyeceğinizden korkuyorsanız, bir hatırlatma uygulaması yükleyebilirsiniz.

Telefonu Uzaklaştırın

Ekranın, bir telefon bile olsa gözlerinizden en az 50 cm uzakta olmasını sağlamak da aynı derecede önemlidir, bu bağlamda yazı tipini büyütebilirsiniz.

Göz Makyajını İyice Çıkarın

Eyeliner, kalem ve diğer kozmetikler kirpiklerinizin tabanındaki lenf nodu açıklıklarını tıkayabilir. Sonuç olarak, meibomian bezleri tıkanır ve yeterince nem salmaz. Yatmadan önce yüzünüzü yıkarken göz kapaklarınızı nazikçe yıkayın. Onlara 20 saniye ılık, nemli bir bez sürmeniz ve ardından hafif bir temizleyici ile gözlerinizi ovmanız önerilir.

Kaliteli Güneş Gözlüğü Kullanın

Camın UV ışınlarını yüzde 100 engellemesi önemlidir. İdeal olarak, gözlükler gözleri rüzgar, toz ve diğer tahriş edici maddelerden mümkün olduğunca korur.

Bir Nemlendirici Kullanın

Özellikle kış aylarında nemlendirici kullanımı çok önemlidir. Kış aylarında, kuru havanın mukoza zarı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

CERRAHİ TEDAVİSİ YOK

Kuru göz sorununun yayılması, büyük şehirlerdeki hemen hemen her sakini, özellikle de nüfusu 1 milyonun üzerinde olanları etkiler. Bu hastalıktan şikayetçi insanların kesin yüzdesini belirlemek zordur. Bu nedenle, rakamın çok yüksek olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Hastalık kendini çok bireysel bir şekilde gösterir. Aynı ofisin çalışanlarını ele alsanız bile, bir kişi kuru göz sendromu geliştirebilirken, diğeri ise günde 16 saat bilgisayar başında oturduğu halde hiçbir belirti yaşamaz.

Ekran başında çalışırken görsel yükü düzenlemek önemlidir. Tüm gerginlik, yırtılma, kızarıklık ve diğer rahatsızlıklar, örneğin radyasyondan değil, aşırı parlaklıkdan da kaynaklanır. Tabii ki, tüm ev aletlerimiz bir tür dalga yayar, ancak aslında bu gözler için kesinlikle önemsizdir. Bu nedenle, bilgisayardan gelen radyasyon kuru göz sendromu için korkutucu değildir, kesinlikle güneşten daha kötü değildir. Ancak parlaklık ayarları çko önemlidir.

Göz yorgunluğunu gidermek için genel öneriler vardır. Bir saatlik çalışma için, on dakika dinlenme bunların en etkililerinden bitidir. Ve bu, bilgisayardan telefona veya tablete geçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Gözler için en iyi dinlenme rahat bir mesafe görüşüdür. Yani, pencereye yaklaşmak ve örneğin çok uzaklara bakmak, uçan kuşları izlemek gözler için iyi olacaktır.

Göz kuruluğunun damlalarla tedavisinde temel nokta, ihtiyaç anında uygulanmasıdır. Yani, bir kişi yabancı bir cisim, kuruluk veya tahriş hissettiği anda, hoş olmayan duyumlar yalnızca tek gözde hissedilse bile her iki göze de damla uygulamalıdır.

Esasen kuru göz sendromu, kişinin gözyaşı filminin bozulmasıdır. Bu ameliyatla veya lazerle tedavi edilemez. Bazı durumlarda göz kapakları üzerinde viskoz bir etki üreten cihaz kullanılabilir. Cihaz bezleri uyarır, salgıyı sıvılaştırır ve böylece gözyaşı filminin çalışmasını iyileştirir. Bazıları için bu yöntem hiç yardımcı olmaz, bazıları için ise belirtiler ortadan kalkar. Ancak etkisi genellikle uzun sürmez. 3 ila 4 ay her şey yolunda gider ve ardından gözyaşı filmi tekrar tıkanır ve tedaviyi tekrarlamanız gerekir. Bu nedenle kuru göz sendromunun temel bir cerrahi tedavisi yoktur, bir süre yardımcı olabilecek bir terapi vardır.