Kuru incirin arasına ceviz koyup yiyin, bakın neler oluyor neler… Faydaları saymakla bitmeyen cevizi kuru incirle birlikte tüketirseniz inanılmaz etkiler yaratıyor. Denemeyen pişman olacak.

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Hepimiz sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Bunun için tercih edeceğimiz besinlerin başında kuru incir geliyor. Sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkan kuru incir, hastalıklara karşı adeta bir kalkan oluşturuyor.

Beyin sağlığına ve kalp sağlığına faydalarıyla öne çıkan ceviz de, tüketmemiz gereken önemli besinlerden biri.

Peki kuru incirle cevizi hiç birlikte tükettiniz mi?

Kuru inciri ikiye bölerek içine ceviz koyun ve düzenli olarak tüketin, bakın sonrasında neler olacak…

Kuru incirin arasına ceviz koyup tüketirseniz;