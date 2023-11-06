Kuru incirin arasına ceviz koyup yiyin, bakın neler oluyor neler…

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Hepimiz sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Bunun için tercih edeceğimiz besinlerin başında kuru incir geliyor. Sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkan kuru incir, hastalıklara karşı adeta bir kalkan oluşturuyor.
Beyin sağlığına ve kalp sağlığına faydalarıyla öne çıkan ceviz de, tüketmemiz gereken önemli besinlerden biri.
Peki kuru incirle cevizi hiç birlikte tükettiniz mi?
Kuru inciri ikiye bölerek içine ceviz koyun ve düzenli olarak tüketin, bakın sonrasında neler olacak…
Kuru incirin arasına ceviz koyup tüketirseniz;
- Afrodizyak etkisi yaratır ve cinsel isteksizliğe iyi gelir.
- Sınava girecek öğrencilerin ve hamilelerin tüketmesi tavsiye edilir.
- Sindirimin kolaylaştırılmasını sağlar.
- Kanserli hücrelerin büyümesini engeller.
- Bağırsakları düzenli çalıştırır ve metabolizmayı hızlandırır.
- Sarı nokta hastalığına iyi gelir.
- Tansiyonu dengeler.
- Cildi güzelleştirir.