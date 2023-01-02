Kuru öksürüğün düşmanı! Turşu suyuna bal ekleyin, doktor yüzü unutun!

Kuru öksürük kolay kolay geçmez ve boğazı tahriş eder. Bu durumdan kurtulmak için uzman bir hekime başvurabilir ardından ise turşu suyu bal karışımını deneyebilirsiniz.

Birçok kişinin hayatı boyunca geçirdiği öksürük atakları, zaman zaman geçici zaman zaman ise inatçı olabiliyor. Günlük hayatı etkileyen öksürük, zamanla kronik bir hale dönebiliyor.

Çoğunlukla birkaç gün süren öksürüğünm geçmemesi ise kuru öksürüğe döndüğünün bir göstergesi olabilir. Bu da zamanla boğazınızın tahriş olmasına neden olur.

Eğer öksürüğünüze eşlik eden başka detaylar da varsa mutlaka bir uzman doktora başvurun. Ancak kuru öksürük yaşıyorsanız, bunun için evde yapabileceğiniz bazı karışımları deneyebilirsiniz.

Bu karışımlardan birisi ise turşu suyu ve bal.. Bal zaten faydalarıyla öne çıkan bir besin. Doğanın insanlar için sunduğu bir mucize.. Hem cilde hem de vücuda faydaları sayılamayacak kadar çok.

Bunun akabinde turşu suyu da çok faydalı. Tıpkı bal gibi, vücut için faydaları azımsanmayacak derecede. Bu iki karışım ise bir araya geldiğinde, faydalarını daha fazla gösterebiliyor.

Turşu suyuna bal eklemenin sonuçları

Kas ve kemik tutulmalarından kurtulmak için bolca turşu suyu tüketmeniz gerekiyor. Çünkü turşu suyunun içerisinde bolca kalsiyum bulunuyor.

İçerisine bal eklenip tüketildiğinde de bu fayda ikiye katlanmış oluyor.

Yağlı yemeklerden sonra özellikle yaşanan mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları önlemek için yine bu karışımı tüketebilirsiniz.

Soğuk havalarla beraber artan faranjite de antibiyotik etkisi yapan bu karışım düzenli tüketildiğinde kuru ve sürekli öksürüğü önler.

İçerdiği yüksek miktarda antibakteriyel sayesinde de bağırsak ve midede fazla bulunan toksinleri idrar yolu ile atar.

Yemek borusunda oluşma ihtimali olan kanserli hücrelerin azalmasına da yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirerek kış hastalıklarını önler. Bu sayede rahat bir kış geçirebilirsiniz.

Balın besin değeri

Balın 1 porsiyonu (5 gr) 15 kaloridir. 1 çorba kaşığı (21 gr) bal 64 kaloridir. Balın 100 gramı 82.4 gram karbonhidrat, 0.38 gram protein, 0.2 gram lif içermektedir.