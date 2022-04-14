Kuşkonmaz suyu içmek için 6 şaşırtıcı neden

Kuşkonmaz suyu içmek için 6 şaşırtıcı neden

Baharın gelmesiyle birlikte kuşkonmaz mevsimi başladı. İşte kalp sağlığını korumaktan diyabeti önlemeye kadar birçok farklı yararı olan kuşkonmazları diyetinize ekleme için 6 iyi neden.

Kuşkonmaz mevsimi başladı. Nisan ayının başından itibaren pazar tezgahlarında kuşkonmazlar yerini aldı.

Kuşkonmaz antik çağlardan beri bilinmektedir. Eski çağlarda kuşkonmazın afrodizyak özelliklere sahip olduğuna inanılırdı. Günümüzde kuşkonmazın sağlığa faydaları bilim insanları tarafından kabul edilmektedir: Bu bahar sebzesi B9 vitamini açısından son derece zengindir, bağırsak geçişini uyarır, idrar söktürücü özelliği vardır ve kalp sağlığını korur.

Kuşkonmaz suyu içmek için 6 neden

Kuşkonmaz mükemmel bir mineral ve folik asit (B9 vitamini) kaynağıdır. Potasyum, bakır, kalsiyum, demir ve fosfor içerir. Çözünmeyen diyet lifi ve vitaminler (A, B1, B2, B6 ve C) bakımından zengindir. Kuşkonmaz ayrıca kendine özgü lezzetini veren ve idrar söktürücü olan asidik bir madde olan asparagin içerir.

İşte kuşkonmaz suyu içmek için 6 neden.

1. Folik asit açısından çok zengindir

100 gr kuşkonmaz ortalama 149 mcg folik asit içerir. Bu nedenle kuşkonmaz suyu gebeliğin ilk üç ayında ve gebelik öncesi dönemde tavsiye edilir. 1 bardak kuşkonmaz suyu (yaklaşık 200 gr soyulmamış yeşil kuşkonmazdan elde edilen) sağlık yetkilileri tarafından hamile kadınlar veya hamile kalmak isteyen kadınlara önerilir (yaklaşık 330 mcg folik asit).

2. Cilt için iyidir

Araştırmalara göre, yeşil kuşkonmaz suyu özellikle flavonoidler bakımından zenginliğiyle bağlantılı olarak önemli antioksidan güce sahiptir. Bu nedenle cilt problemlerinden (akne, kızarıklık, egzama vb.) şikayetçi insanlara kuşkonmaz suyu tedavisi önerilir.

3. Böbrek taşlarını önler

Potasyum ve az miktarda sodyum içerdiğinden kuşkonmaz doğal olarak idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bu bahar sebzesinin böbrekleri temizlediği bilinir. Bu nedenle büyük bir bardak kuşkonmaz suyu, risk altındaki kişilerde böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

4. Şeker hastalarının dostudur

Küçük dozlarda (yani günde bir bardak meyve suyu) bile kuşkonmaz kan şekerini düzenleyebilir veya dengeleyebilir: Araştırmalar, kuşkonmazın diyabetli kişilerin sağlığını iyileştirebileceğini gösteriyor.

5. Kalp sağlığını korur

Folik asit açısından zengin bir sebze olduğundan kuşkonmaz suyu doğal olarak kandaki homosistein düzeylerini düzenlemeye yardımcı olur. Homosistein koroner arter hastalığı ve felç riskinde artışa neden olur.

6. Beyin için faydalıdır

Asparagin, kuşkonmazda bulunan bir amino asittir. Bu madde, beyin gelişiminde ve beynin düzgün işleyişinde rol oynar. Araştırmalara göre asparajin eksikliği, zihinsel engellilik için bir risk faktörüdür. Kuşkonmaz suyu içmek bu nedenle bilişsel işlevlerin gelişmesine yardımcı olur.

Doğru kuşkonmaz nasıl seçilir?

Kuşkonmaz, Akdeniz iklimine özgü bir bitkidir ve uzun yıllardır sebze olarak tüketilmektedir. Genel inanışın aksine, ince kuşkonmaz büyük kuşkonmazlardan daha az yumuşaktır, çünkü orantılı olarak odunsu lifler açısından daha zengindirler. Uçları iyice kapalı olan kuşkonmazları seçin.

Kuşkonmaz yemeden önce ne kadar uzun süre tutulursa, özellikle oda sıcaklığında o kadar lifli olacaktır. Şekerleri hızla nişastaya dönüşür ve odunsu doku oluşumu hızlanır. Kuşkonmazlar buzdolabında 1 ila 2 hafta kadar saklanabilir. Kaynar suda 3 dakika haşlandıktan sonra yaklaşık 8 ay boyunca dondurucuda da saklayabilirsiniz.

Kuşkonmazın olası yan etkileri

Tüm yiyeceklerde olduğu gibi kuşkonmaz yemenin de bazı etkileri vardır. Bu yan etkiler arasında kuşkusuz en önemlisi kuşkonmazda bulunan K vitamini miktarının etkileyebileceği bir kan sulandırıcı kullanımıdır.

Kuşkonmaz yüksek miktarda K vitamini içerir. Kanın pıhtılaşması için gerekli olan bu vitamin, bazı besinlerde bulunmanın yanı sıra vücut tarafından da üretilebilir. Antikoagülan ilaçlar (kan sulandırıcılar) alan kişiler, K vitamini içeriği stabil olan bir diyet izlemelidir. Kuşkonmaz, günde en fazla bir kez yenmesi gereken yiyecekler listesinin bir parçasıdır. Önerilen porsiyon her seferinde 250 ml'dir (1 bardak).

Kan sulandırıcı alan kişilerin, K vitamininin besin kaynakları hakkında bilgi edinmek ve günlük alımlarının mümkün olduğunca sabit olmasını sağlamak için bir beslenme uzmanına danışmaları şiddetle tavsiye edilir.

Gıda kaynaklı botulizm, botulinum toksini ile kontamine gıdaların tüketilmesinden kaynaklanır. Kuşkonmaz gibi düşük asitli gıdaların evde uygun olmayan şekilde konserve edilmesi, bildirilen birçok gıda kaynaklı botulizm vakasında rol oynamaktadır.

Bu tür zehirlenme belirtileri, rahatsız edici gıdanın tüketilmesinden sonraki 6 ila 36 saat içinde ortaya çıkar. Çift veya bulanık görme, konuşma ve emme güçlüğü, ağız kuruluğu ve yorgunluk ortaya çıkar. Gıda kaynaklı botulizm nadirdir, ancak ölümcül olabileceğinden kaçınmak için özel önlemler alınmalıdır.