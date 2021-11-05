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    Kütahya'da gönüllülere Turkovac uygulaması başladı

    110 aşının gönderildiği şehirde, çalışmalar kapsamında aşılama programı hayata geçti.
    • AA
    • 05.11.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 17:23
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    Kütahya'da gönüllülere Turkovac uygulaması başladı

    Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda Kütahya'da gönüllülerin aşılanmasına başlandı.

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kovid-19 Aşı Uygulama Merkezi'ne gelerek gönüllü olan ve ismi açıklanmayan bir erkeğe, Turkovac aşısı uygulandı.

    KÜTAHYA'DA FAZ-3 ÇALIŞMASI

    İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kütahya'nın, Turkovac Faz-3 çalışmasının yapıldığı iller arasında yer aldığını hatırlattı.

    Kütahya'da gönüllülere Turkovac uygulaması başladı ViDEO

    Kentte bununla ilgili çalışma alanı oluşturduklarını belirten Erşan, şunları kaydetti:

    110 AŞI GÖNDERİLDİ

    "İki tane aşı odamız ve üniversiteden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanımız Profesör Öznur Ufak koordinatörlüğünde bu çalışmaları yürütmüş olacağız. Bugün gönüllü bir vatandaşımızla çalışmayı başlatmış oluyoruz. İlimize bu çalışmalar için 110 aşı gönderildi. Bu çalışmaların belirli kriterleri var. Hiç aşı yaptırmamış kişilere bu uygulamayı yapamıyorsunuz.

    Kütahya da gönüllülere Turkovac uygulaması başladı #1

    KİMLER GÖNÜLLÜ OLABİLİR SORUSUNA YANIT

    Çift doz inaktif aşı dediğimiz Sinovac aşısını 2 doz yaptırmış, üzerinden 90 gün geçmiş ya da 270 günü geçmemiş olan, 18 ile 60 yaş arası bireylere, gönüllü oldukları takdirde bu aşıları biz çalışma kapsamına dahil edip yapabiliyoruz. Bu kriterlere sahip vatandaşlarımız gönüllü olarak bu çalışmaya dahil olabiliyorlar."

    Aşı programına, Erşan'ın yanı sıra Başhekim Sertaç Eraslan ve sağlık personeli katıldı.

    Kütahya da gönüllülere Turkovac uygulaması başladı #2

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